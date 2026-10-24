Nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ, ứng phó khẩn cấp về y tế công cộng

Khóa tập huấn có sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia đến từ WHO, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và CDC các tỉnh, thành phố. Hoạt động nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên tuyến Trung ương và địa phương, nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ, xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp và nhân rộng việc ứng dụng bộ công cụ STAR-Plus.

Theo CDC Đà Nẵng, đây là hoạt động tiếp nối hội thảo thí điểm sử dụng bộ công cụ Đánh giá nguy cơ chiến lược (STAR) được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 10/2025. Trong bối cảnh các nguy cơ y tế công cộng ngày càng đa dạng, từ dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, ngộ độc thực phẩm đến thiên tai, biến đổi khí hậu và sự cố môi trường, việc nâng cao năng lực đánh giá, dự báo và phối hợp ứng phó liên ngành có ý nghĩa quan trọng.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn nhận diện, phân tích nguy cơ; đánh giá nguồn lực hiện có, xác định những khoảng trống về năng lực và xây dựng phương án huy động nhân lực ứng phó khẩn cấp. Chương trình kết hợp lý thuyết, thảo luận và diễn tập tình huống giả định, qua đó xây dựng dự thảo hồ sơ nguy cơ y tế công cộng phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Việc ứng dụng STAR-Plus góp phần chuẩn hóa quy trình đánh giá nguy cơ theo phương pháp của WHO, tăng cường phối hợp liên ngành, giúp hệ thống y tế dự phòng chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các mối nguy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.