Nâng cao năng lực của tổ chức đảng

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Gio Linh đặc biệt chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ cũng như các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng sau sáp nhập; thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, thành lập mới, đổi tên một số tổ chức đảng; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Một góc xã Gio Linh hôm nay - Ảnh: S.H

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy xã Gio Linh đã chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới. Trong quý III/2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 16 đảng viên mới; thẩm tra, xác minh 76 quần chúng có nguyện vọng vào Đảng; lập danh sách cử 45 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Đến nay, toàn Đảng bộ xã Gio Linh có 1.660 đảng viên. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được Đảng ủy xã thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ và quản lý dữ liệu đảng viên được chú trọng.

Song song với công tác xây dựng Đảng, xã Gio Linh tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền cơ sở. Bước đầu chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển; cơ chế phân cấp, phân quyền từng bước phát huy hiệu quả, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong, hướng đến xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

“Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền xã Gio Linh đang từng bước củng cố nền tảng chính trị; xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo”, Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh Lê Tiến Dũng khẳng định.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định với tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức cao. Kết quả, tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100% và số hóa kết quả giải quyết đạt 99,3%; tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,3%.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gio Linh, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết 9 tháng năm 2026 là 10.498 hồ sơ, trong đó 158 hồ sơ chuyển từ kỳ trước và 10.340 hồ sơ tiếp nhận mới; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,79%. Đã giải quyết và trả kết quả 10.233 hồ sơ, trong đó có 10.195 hồ sơ trả kết quả trước và đúng hạn, đạt 99,63%…

Nhiều học sinh của Trường THPT Gio Linh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng - Ảnh: S.H

Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh Lê Tiến Dũng cho biết, thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường…

Bên cạnh đó nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quốc phòng-an ninh.