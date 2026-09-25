Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Tham gia đoàn công tác có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Công an, Ủy ban văn hóa-xã hội của Quốc hội; về phía Cảnh sát biển Việt Nam có đại diện các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tại Cảnh sát biển Việt Nam; tập trung làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biển.

Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an quán triệt mục đích, yêu cầu buổi làm việc.

Những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động tội phạm ma túy trên biển, lực lượng Cảnh sát biển đã chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là ngư dân hoạt động trên biển.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thông qua buổi giám sát, đánh giá, các cơ quan chức năng trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời, thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Kết quả giám sát cũng là cơ sở để đánh giá sát thực tiễn việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình trong thời gian tới.