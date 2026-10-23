Nâng cao năng lực công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TT

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh công tác dân tộc, công tác tôn giáo có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung tập huấn, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh việc kiên định quan điểm của Đảng về dân tộc, tôn giáo: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi lợi dụng dân tộc, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước.

Song song đó, chuyển mạnh tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ và phát triển”. Công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ là quản lý, mà trước hết là chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, phát triển. Phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: TT

Gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển bền vững. Không tách rời, không làm riêng lẻ, mà phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh đó, chủ động làm chủ không gian mạng - mặt trận mới, rất quan trọng.

"Lấy cơ sở làm địa bàn chiến lược. Mọi chủ trương, chính sách, cuối cùng đều phải được kiểm nghiệm ở cơ sở. Ở đâu cơ sở vững, ở đó ổn định. Ở đâu xa dân, ở đó tiềm ẩn rủi ro." - ông Nguyễn Phi Long chia sẻ.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu nắm chắc địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân càng đặt ra cụ thể hơn đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Cần Thơ chú trọng thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Các hoạt động hỗ trợ sinh kế, nhà ở, khuyến học; bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa truyền thống; thăm hỏi, gặp gỡ chức sắc, chức việc, người có uy tín được quan tâm. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân được tôn trọng, bảo đảm; các nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Hoa; công tác đối với Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo và các tín ngưỡng, tôn giáo mới; công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới.

Đồng thời, hội nghị quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai các chủ trương mới của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ngoài ra, Ban tổ chức triển khai các kết luận, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Nguồn: mattran.org.vn