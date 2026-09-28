Nâng cao năng lực công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Hoa; công tác đối với Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo và các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới; công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới.

Đồng thời, quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai các chủ trương mới của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Ngoài ra, Ban tổ chức triển khai các kết luận, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh công tác dân tộc, công tác tôn giáo có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, yêu cầu cao hơn, nhất là khi mạng viễn thông, mạng xã hội phát triển làm thay đổi lớn tình hình dân tộc, tôn giáo. Từ thực trạng đó, yêu cầu đặt ra với đội ngũ làm công tác dân tộc, tôn giáo phải thay đổi mạnh mẽ, kể cả về tư duy, cách làm và tổ chức thực hiện.

Theo đó, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ và phát triển; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển bền vững; đồng thời chuyển từ phản ứng sang dẫn dắt, cung cấp thông tin chính thống, nâng cao sức đề kháng của xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về hình ảnh dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh thông tin những nét chính trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, công tác dân tộc và tôn giáo là vấn đề trọng yếu đối với thành phố Đà Nẵng và địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Việc kịp thời quán triệt và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ là hết sức quan trọng, qua đó trao đổi, làm việc, lãnh đạo nhằm đoàn kết các lực lượng trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.