Nâng cao năng lực công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Mặt trận

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, công tác dân tộc, công tác tôn giáo có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung tập huấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long nhấn mạnh việc kiên định quan điểm của Đảng về dân tộc, tôn giáo: thực hiện nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với đó kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi lợi dụng dân tộc, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước.

Công tác dân tộc, tôn giáo phải được đặt trong tổng thể, gắn chặt với phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long cũng lưu ý, cần phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nhất là trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh khẳng định, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được thành phố quan tâm, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.

Những năm qua, Quảng Ninh đã ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng; phát triển sản xuất, tạo sinh kế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, thành phố luôn quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đối với công tác tôn giáo, thành phố luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo… Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung triển khai quán triệt các văn bản, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Hoa; công tác đối với Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo và các tín ngưỡng, tôn giáo mới; công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam về triển khai các chủ trương mới của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức triển khai các kết luận, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.