Nâng cao năng lực công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế cho giảng viên Trường Đại học Hùng Vương

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đổi mới mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh năng lực học thuật, chất lượng nghiên cứu và vị thế của các cơ sở giáo dục đại học.

Các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia cùng các giảng viên nhà trường tham dự hội thảo.

Đối với đội ngũ giảng viên, năng lực công bố quốc tế là kết quả tổng hợp của năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy khoa học, khả năng xác định vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu hiện đại, kỹ năng viết học thuật, năng lực sử dụng ngoại ngữ và khả năng hợp tác với các nhà khoa học trong nước, quốc tế.

Do đó, nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên vừa là yêu cầu khách quan của quá trình hội nhập, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao của Trường Đại học Hùng Vương.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đã tập trung trao đổi, thảo luận về đánh giá thực trạng năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế của đội ngũ giảng viên; những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và các rào cản đang ảnh hưởng đến hiệu quả công bố khoa học. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng nâng cao chất lượng công bố quốc tế; đề xuất các giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu cho giảng viên; kiến nghị các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Hội thảo nhằm mang lại ý tưởng mới, kinh nghiệm hữu ích và giải pháp thiết thực, góp phần từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, năng lực công bố quốc tế và vị thế học thuật của Trường Đại học Hùng Vương.