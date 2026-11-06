Nâng cao năng lực chuyên ngành ung thư: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và hợp tác quốc tế

Thay đổi cách tiếp cận trong chẩn đoán, điều trị

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, ung thư đang là một trong những thách thức lớn đối với y học hiện đại, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và phát triển bền vững. Mỗi trường hợp mắc ung thư đều có thể kéo theo những gánh nặng đáng kể đối với người bệnh và gia đình, cả về sức khỏe, kinh tế lẫn tinh thần.

Những năm gần đây, y học thế giới đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng với sự phát triển của chẩn đoán phân tử, giải trình tự gen, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác. Các phương pháp này đang từng bước thay đổi cách tiếp cận trong chẩn đoán, điều trị, góp phần cải thiện tiên lượng và mở rộng cơ hội sống cho người mắc ung thư. Tuy nhiên, giá trị của tiến bộ y học cần được đánh giá bằng hiệu quả thực tế đối với người bệnh, thể hiện ở khả năng phát hiện sớm, điều trị đúng, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giám đốc Bệnh viện K, GS.TS.Lê Văn Quảng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thái Hà

Ghi nhận sự phát triển của chuyên ngành ung thư Việt Nam về năng lực chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, lãnh đạo Bộ Y tế lưu ý, tình trạng phát hiện bệnh muộn, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng tài chính đối với người bệnh vẫn là những thách thức cần tiếp tục giải quyết.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện bệnh ung thư, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm nền tảng. Hoạt động sàng lọc cần dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đồng thời tăng cường vai trò của y tế cơ sở trong phát hiện, theo dõi và quản lý người bệnh. Mạng lưới ung thư quốc gia cần được phát triển đồng bộ, liên thông giữa các tuyến, nâng cao năng lực của bệnh viện vùng và bệnh viện tỉnh để người dân có thể tiếp cận dịch vụ phù hợp ngay tại địa phương. Bệnh viện K, với vai trò cơ sở chuyên khoa đầu ngành, cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn đa chuyên khoa và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị trong cả nước.

Một định hướng quan trọng khác là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Đặc biệt, sự phát triển của các phương pháp điều trị hiện đại cũng đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị và hoàn thiện chính sách tài chính y tế. Việc ứng dụng công nghệ, sử dụng thuốc và trang thiết bị cần được đánh giá dựa trên hiệu quả điều trị, bằng chứng khoa học và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác quốc tế

Giám đốc Bệnh viện K, GS.TS. Lê Văn Quảng cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc tăng cường kết nối với các tổ chức ung thư hàng đầu thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của chuyên ngành ung bướu trong nước.

Xác định nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện K hướng tới tham gia sâu hơn vào hoạt động nghiên cứu quốc tế, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn với cộng đồng y khoa thế giới.

Theo đó, thời gian qua Bệnh viện K đã tham gia hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha III đa quốc gia, có gần 200 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó hơn 50% thuộc nhóm Q1, Q2. Nhiều bác sỹ của bệnh viện tham gia báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành quốc tế với vai trò diễn giả khách mời. Gần 40 bác sỹ đến từ Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và một số quốc gia khác đã đến Bệnh viện K giao lưu, trao đổi và học tập kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Cũng tại hội thảo, Bệnh viện K ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), tổ chức có uy tín trong xây dựng và cập nhật các hướng dẫn thực hành lâm sàng về ung thư.

Cùng với đó, Bệnh viện K công bố thêm ba hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư của NCCN được Việt hóa, hướng tới mục tiêu hoàn thành 10 hướng dẫn đối với các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam trong năm 2027. Việc chuẩn hóa hướng dẫn chẩn đoán, điều trị được kỳ vọng tạo thêm cơ sở chuyên môn thống nhất cho đội ngũ bác sỹ ung bướu, hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Song song với đó, Bệnh viện K tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều cơ sở y tế và tổ chức nghiên cứu quốc tế như Trung tâm Ung thư Quốc gia Hàn Quốc, Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản, Viện Curie, Bệnh viện Đại học Nice, Trường Đại học Sorbonne Paris Nord của Pháp và các đối tác tại Đài Loan (Trung Quốc). Qua đó, mở ra thêm cơ hội đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật.