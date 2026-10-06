Nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị của cán bộ, hội viên cựu chiến binh

Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Đ.H

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt, tiếp thu các chuyên đề trọng tâm về các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương Hội và cấp ủy địa phương; kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; những kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác hội và một số nội dung bổ trợ khác.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Đ.H

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, hội viên Hội CCB; từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Các tập thể được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ảnh: Đ.H

Dịp này, Hội CCB tỉnh đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.