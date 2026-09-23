Nâng cao năng lực chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026 -2030

Toàn cảnh Lễ ký kết thoả thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thỏa thuận giai đoạn 2026-2030, phường Chiềng Cơi và Viettel Sơn La sẽ thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, gồm: Phát triển hạ tầng viễn thông, phủ sóng 4G trên toàn địa bàn, khắc phục các khu vực lõm sóng; mở rộng hạ tầng 5G và mạng cáp quang băng rộng. Trong phát triển nhân lực số, Viettel Sơn La phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân. Đối với chính quyền số, hai bên nghiên cứu, giới thiệu các giải pháp xây dựng chính quyền số, số hóa hồ sơ, tài liệu, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực; hỗ trợ chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức. Ở lĩnh vực xã hội số và kinh tế số, Viettel Sơn La và phường Chiềng Cơi sẽ hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản công dân số, VNeID; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán số và quản lý bán hàng.

Lãnh đạo Viettel Sơn La trình bày các nội dung thoả thuận hợp tác giữa Viettel Sơn La và phường Chiềng Cơi.

Phường Chiềng Cơi và Viettel Sơn La ký kết thoả thuận hợp tác.

Tại Lễ ký kết, đã ra mắt mô hình nền tảng số Viettel Tammi, đây là kênh tương tác số thông minh kết nối chính quyền và người dân với nhiều tính năng ưu việt, như: Nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến đến xây dựng cộng đồng và cung cấp các dịch vụ số trên một nền tảng thống nhất.

Bấm nút ra mắt mô hình nền tảng số Tammi OA.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường Chiềng Cơi làm tốt công tác phối hợp với Viettel Sơn La trong triển khai chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực. Phát huy tối đa vai trò của Đoàn Thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng tại từng tổ, bản, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng hiệu quả nền tảng Viettel Tammi. Đối với Viettel Sơn La, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung nguồn lực, bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai và sử dụng nền tảng Viettel Tammi ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu của chính quyền và nhân dân./.