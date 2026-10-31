Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, được tổ chức theo hình thức thức trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, xã, phường trong toàn tỉnh.

PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của chương trình tập huấn.

Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở pháp lý và kỹ năng sử dụng AI trong hoạt động công vụ”, trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe chuyên gia chia sẻ, hướng dẫn và thực hành các nội dung trọng tâm như: sử dụng AI trong tổng hợp văn bản, báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo; đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng AI trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn giới thiệu về nền tảng dichvucong.me - công cụ hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đánh giá kết quả phiên làm việc qua ứng dụng tương tác Kahoot.

Ông Nguyễn Trần Dũng, đại diện Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn kỹ năng sử dụng AI trong tổng hợp văn bản, xây dựng báo cáo.

Buổi chiều dành thời gian cho thảo luận nhóm theo hướng “đồng tư duy”, kết hợp vận dụng AI để xử lý các bài tập thực hành.

Sau khi kết thúc chương trình tập huấn, Ban tổ chức sẽ tổng hợp ý kiến của các nhóm, đúc rút bài học kinh nghiệm và tham mưu với chính quyền tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi số thời gian tới.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn tại hội trường UBND tỉnh.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh chuẩn hoá kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và AI trong xử lý công việc hằng ngày. Qua đó, nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn./.