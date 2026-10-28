Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho 50 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận những nội dung về nâng cao năng lực chuyển đổi số, gồm: Trợ lý AI và tư duy quy trình; ứng dụng ChatGPT và NotebookLM trong xử lý thông tin, hỗ trợ công việc; quản lý và tự động hóa; mô hình HTX thông minh ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành HTX.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn sử dụng một số công cụ, ứng dụng công nghệ và AI như Claude AI, Google Sheets, Google Docs và Gemini. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng khai thác công nghệ trong tổng hợp, xử lý dữ liệu, xây dựng văn bản, quản lý công việc và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng số, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành HTX theo hướng khoa học, hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ số và AI phù hợp với nhu cầu thực tiễn được kỳ vọng góp phần giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng khả năng tiếp cận thông tin thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX. Đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, tạo nền tảng để các HTX trên địa bàn tỉnh từng bước xây dựng mô hình hoạt động hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.