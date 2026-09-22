Nâng cao năng lực chuẩn bị hồ sơ, tiếp cận vốn và ứng dụng Fintech

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào ngày 23/9 tại khách sạn Courtyard by Marriott (58 Bạch Đằng, phường Hải Châu), với quy mô khoảng 80-100 lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh nâng cao năng lực chuẩn bị hồ sơ tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và tiếp cận các nguồn vốn phù hợp.

Tham dự chương trình, doanh nghiệp được các chuyên gia chia sẻ những nội dung thiết thực về các nguồn vốn có thể huy động, nguyên nhân hồ sơ vay vốn bị từ chối và cách chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng làm việc với các đối tác cấp vốn.

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu vai trò của dữ liệu trong đánh giá uy tín tín dụng và ứng dụng công cụ FinanOne hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận tài chính. Đặc biệt, chương trình có hoạt động thực hành mở tài khoản FinanOne, tư vấn hồ sơ tài chính và coaching 1-1 trực tiếp với chuyên gia. Doanh nghiệp cũng có cơ hội nhận các phần quà, gói trải nghiệm và tư vấn tài chính theo thể lệ của chương trình.