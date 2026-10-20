Nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Để nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ phức tạp, Khánh Hòa chú trọng nâng cao năng lực của lực lượng chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại. Tại cuộc thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại tổ hợp Khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa sáng 20-10, thiết bị bay không người lái (drone) lần đầu được vận hành thử nghiệm, phục vụ trinh sát từ trên cao và hỗ trợ cứu người bị nạn.

Lần đầu thử nghiệm drone hỗ trợ cứu nạn

Tình huống giả định sử dụng drone hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ người mắc kẹt trong đám cháy nhà cao tầng.

Theo tình huống giả định, đám cháy bùng phát tại khu vực để xe ở tầng hầm tổ hợp Khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa do đường ống cấp nhiên liệu của một xe máy bị hỏng. Sự cố khiến nhiều người hoảng loạn, làm đổ các xe máy xếp liền kề, xăng tràn ra và bắt lửa, gây cháy lan.

Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống đầu phun nước chữa cháy tự động và hệ thống màng ngăn cháy tại tầng hầm đang được sửa chữa, các van đường ống nhánh cấp nước cho hai hệ thống này bị khóa. Đám cháy nhanh chóng phát triển, bức xạ nhiệt lớn, khói và khí độc bao phủ lối thoát nạn. Các tiếng nổ từ thiết bị điện làm hỏng hệ thống chiếu sáng, khiến tầm nhìn tại tầng hầm bị hạn chế.

Trong quá trình thoát nạn, một xe ô tô 7 chỗ đâm vào tường phòng chức năng khiến 5 người bị thương nặng và mắc kẹt trong xe. Ngay sau đó, một xe ô tô 5 chỗ phía sau tiếp tục đâm vào đuôi xe này, làm 3 người bị thương, mắc kẹt và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Sau khoảng thời gian ngắn xảy ra cháy tại khu vực tầng hầm, khu vực bếp nhà hàng tầng 3 và khu vực bida tầng 2 cũng xảy ra cháy. Tại bếp nhà hàng, một nhân viên va chạm làm bục đường ống dẫn gas. Khí gas rò rỉ gặp nguồn lửa từ bếp đang hoạt động, gây cháy lớn, khiến 3 người bị bỏng nặng. Khói, lửa cùng tâm lý hoảng loạn khiến nhiều người chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau trong quá trình thoát nạn, dẫn đến nhiều người bị thương.

Một số người ở các tầng trên không thể thoát xuống tầng trệt, buộc phải di chuyển lên các tầng cao hơn, tập trung tại khu vực sân trống tầng 7 và ban công các tầng phía trên để chờ lực lượng chuyên nghiệp cứu hộ. Trong số này có 2 người bị thương nặng cần được sơ tán khẩn cấp.

Chỉ huy tại chỗ đã triển khai drone tiếp cận khu vực sân lánh nạn tầng 7, thả dây xuống ban công để hỗ trợ đưa người bị nạn xuống dưới. Được sự phối hợp của các chiến sĩ chữa cháy, drone lần lượt đưa 2 nạn nhân từ tầng 7 xuống vị trí an toàn. Toàn bộ quá trình trinh sát, tiếp cận và vận hành thiết bị được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp điều khiển từ xa. Khi xe thang tiếp cận hiện trường, chỉ huy chữa cháy tiến hành thu hồi drone.

Sau khi xe thang tiếp cận hiện trường, drone cứu nạn đã được thu hồi.

Cuộc thực tập có sự tham gia của 438 người và 33 phương tiện chuyên dùng, gồm lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại chỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp cùng các đơn vị chi viện.

Thiết bị bay không người lái được sử dụng trong cuộc thực tập có chiều dài 2,33m, trọng lượng 77kg, độ cao bay từ 1 đến 100m, tốc độ tối đa 20m/giây, phạm vi hoạt động 2km, khả năng nhận diện chướng ngại vật ở khoảng cách từ 1 đến 60m và tải trọng mang treo tối đa 100kg. Những thông số này cho thấy tiềm năng ứng dụng của thiết bị trong tiếp cận các vị trí trên cao, hỗ trợ lực lượng chức năng trinh sát, đánh giá tình hình và triển khai phương án cứu nạn tại những nơi phương tiện thông thường khó tiếp cận.

Lực lượng cứu nạn sử dụng máng trượt giải cứu nạn nhân từ 8 tòa nhà.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) cho biết, việc ứng dụng drone vào PCCC là mô hình mới, mở ra hướng ứng dụng công nghệ vào công tác chữa cháy và CNCH. Qua thực tế triển khai, lực lượng chức năng có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả, khả năng ứng dụng của thiết bị, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện phương án phục vụ công tác cứu nạn trong thời gian tới.

Việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong cứu nạn đòi hỏi người vận hành phải có chuyên môn, tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy thực tập lưu ý, đây là biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân; người dân không tự ý áp dụng mô hình này tại nơi ở hoặc các địa điểm công cộng.

Nâng cao ý thức chủ động phòng cháy

Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên nghiệp, công tác PCCC và CNCH tại cơ sở cũng được chú trọng. Ông Phạm Văn Thành - Trưởng bộ phận An ninh, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH tổ hợp Khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, thực hành nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống bất ngờ. Qua cuộc thực tập, các thành viên tiếp tục củng cố kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở.

Phát biểu tại cuộc thực tập, Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực tập nhấn mạnh, để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ và các sự cố, cần có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các cấp, ngành cần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về PCCC và CNCH; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cần được đẩy mạnh với hình thức phù hợp, giúp người dân nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa và biết cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Từ ngày 15-12-2025 đến 14-10-2026, toàn tỉnh xảy ra 39 vụ cháy, làm 2 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 31,33 tỷ đồng. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, đồng thời tăng cường năng lực phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra các tình huống lớn, phức tạp.

Đại tá Lê Quang Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn công tác PCCC và CNCH với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên xây dựng, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn tại cơ sở, khu dân cư và các tổ liên gia an toàn PCCC. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chủ động phòng cháy, trang bị kỹ năng xử lý tình huống ban đầu cho người dân, hạn chế nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh nâng cao nhận thức cộng đồng, việc đầu tư hạ tầng PCCC, bố trí nguồn lực mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp, hiện đại cũng là yêu cầu cần thiết. Đồng thời, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH, qua đó khuyến khích tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Cuộc thực tập tại tổ hợp Khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa góp phần kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời thử nghiệm hướng ứng dụng công nghệ vào công tác chữa cháy và CNCH. Việc nâng cao năng lực của lực lượng chuyên nghiệp, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ và nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THÀNH LONG