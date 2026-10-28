Nâng cao năng lực cho người làm công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động

Sáng 28-10, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho gần 80 người làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn những nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, trong đó tập trung vào tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATVSLĐ; các quy định cụ thể về sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn trang bị kiến thức, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, giúp các đại biểu cập nhật những quy định cần thiết để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Các đại biểu cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và tổ chức thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Trên cơ sở đó, ngành chức năng trực tiếp hướng dẫn, giải đáp, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định và cách thức áp dụng, vận hành đúng quy định trong thực tế.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh có điều kiện củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.