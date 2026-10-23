Nâng cao năng lực cho người dân tại Làng du lịch sinh thái Trà Nhiêu

Người dân được trang bị kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng.

Tham dự lớp tập huấn có 50 học viên gồm đại diện thành viên Tổ Quản lý Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, các hộ dân đang hoặc có nhu cầu làm du lịch cùng đại diện Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ và các thành phần liên quan đến hoạt động làng du lịch tại địa phương. Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng, vai trò của người dân trong phát triển du lịch; kỹ năng đón tiếp, giao tiếp và phục vụ khách; nâng cao chất lượng dịch vụ. Các chuyên đề kết hợp giữa trao đổi kiến thức và thực hành, giúp bà con, học viên vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, đây cũng là dịp để cộng đồng cùng trao đổi, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, thân thiện; đồng thời quảng bá, lan tỏa hình ảnh Trà Nhiêu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.