Nâng cao năng lực cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các học viên được truyền đạt về chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và những nội dung mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; chính sách đặc thù, bố trí ổn định dân cư, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, học viên cũng được truyền đạt kiến thức, kỹ năng về công tác dân tộc và phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức, vận hành cơ sở tạm lánh, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Thông qua tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tại cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.