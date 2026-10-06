Nâng cao năng lực cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đội ngũ người có uy tín được nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Hội nghị do Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Đà Nẵng tổ chức theo Kế hoạch số 156/KH-SDTTG ngày 21/9/2026, với sự tham dự của 46 đại biểu là người có uy tín được triệu tập từ các xã Tây Giang, Avương và Hùng Sơn.

Trong đời sống cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là những người được nhân dân tin tưởng, họ còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với cơ sở; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới các cấp chính quyền. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, chính sách và trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh công tác dân tộc, tôn giáo và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở ngày càng đặt ra nhiều vấn đề mới.

Chương trình tập huấn được triển khai với các nhóm chuyên đề, tập trung vào những nội dung thiết thực đối với hoạt động của người có uy tín.

Trong đó, các đại biểu được phổ biến, cung cấp thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thành phố năm 2026; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030; chính sách đối với người có uy tín theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đại biểu được cung cấp thông tin về công tác dân tộc gắn với quốc phòng, an ninh và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình “Dân vận khéo”, phát huy vai trò người có uy tín.

Các chuyên đề do lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Công an xã Tây Giang trực tiếp trao đổi, thông tin đến các đại biểu.

Đặc biệt, các nội dung trao đổi tại Hội nghị không dừng ở việc truyền đạt kiến thức một chiều, mà các đại biểu đã dành nhiều thời gian chia sẻ những vấn đề phát sinh trong quá trình công tác tại cơ sở, từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến việc giữ gìn an ninh, trật tự và triển khai các chính sách dân tộc.

Từ những câu hỏi, tình huống thực tế được đặt ra, nhiều nội dung được trao đổi, giải đáp cụ thể, giúp người có uy tín có thêm kinh nghiệm xử lý những vấn đề thường gặp trong đời sống cộng đồng. Những chia sẻ từ cơ sở cũng tạo điều kiện để các cơ quan chức năng hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đưa chính sách đến với người dân.

Việc tổ chức tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ người có uy tín, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới. Từ những kiến thức được cập nhật và kinh nghiệm được trao đổi, người có uy tín có thêm hành trang để trở về địa bàn, tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng. Sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng giúp họ trở thành lực lượng quan trọng trong vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và đồng thuận với các chủ trương, chính sách được triển khai.

Qua Hội nghị, sự gắn kết giữa đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với các cơ quan, lực lượng làm công tác dân tộc, tôn giáo, Mặt trận và công an tại cơ sở cũng được tăng cường. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Đà Nẵng./.