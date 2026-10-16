Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, tinh gọn lực lượng và hiện đại hóa phương tiện nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng tác chiến chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp, bảo vệ bình yên cho Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Củng cố lực lượng

Công an tỉnh vừa thành lập và đưa vào hoạt động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông, đóng quân tại Tổ dân phố Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang. Đội được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng hiện đại phục vụ tác chiến thủy. Đơn vị thường trực 24/7, sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ, tai nạn trên sông, trên biển và các khu vực mặt nước rộng lớn trên toàn tỉnh. Việc bổ sung lực lượng này góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn PCCC tổng thể, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các chiến sĩ chữa cháy sử dụng bọt chuyên dụng để dập lửa tại buổi thực tập cuối tháng 8-2026 tại phường Nam Nha Trang.

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh xác định xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH theo hướng chủ động hơn trong phòng ngừa, chuyên nghiệp hơn trong chữa cháy và CNCH, hiện đại hơn về phương tiện, công nghệ và vững mạnh hơn từ cơ sở. Để hiện thực hóa định hướng này, Công an tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng giải pháp đầu tư nguồn lực, tạo bước chuyển biến căn bản trong toàn hệ thống.

Với phương châm “phòng hỏa hơn chữa cháy”, công tác phòng ngừa tiếp tục được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Lực lượng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, đánh giá và dự báo địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC-CNCH; kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các nguy cơ, vi phạm ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Cùng với đó, nâng cao năng lực thực chiến cho lực lượng chuyên trách thông qua huấn luyện, thực tập các phương án xử lý tình huống cháy lớn, cháy phức tạp và sự cố tai nạn nghiêm trọng. Các buổi diễn tập tập trung vào địa bàn có nguy cơ cao như: Khu dân cư đông đúc, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất - kinh doanh, khu công nghiệp, địa bàn trên sông và các vị trí trọng điểm. Sự chủ động, thuần thục trong tập luyện và hợp đồng tác chiến giúp lực lượng luôn sẵn sàng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Cùng với việc củng cố lực lượng,Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tập trung xây dựng, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về PCCC-CNCH. Việc số hóa toàn bộ dữ liệu quản lý địa bàn, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ hỗ trợ đắc lực công tác chỉ huy, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng, chính xác.

Cùng với đó, Công an tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC-CNCH tại cơ sở; phát huy tối đa vai trò nòng cốt của công an cấp xã, lực lượng dân phòng và các tổ liên gia an toàn PCCC. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động tham gia phòng ngừa và thành thục kỹ năng xử lý sự cố ngay từ thời điểm ban đầu. Công an tỉnh cũng chú trọng đào tạo, huấn luyện, nâng cao bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ với mục tiêu là bảo đảm lực lượng có đủ năng lực, điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến giữa tháng 9-2026, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh đã thẩm định thiết kế về PCCC cho 27/27 hồ sơ thực hiện trực tuyến; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đạt 9/9 hồ sơ thực hiện trực tuyến toàn trình. Kết quả này thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.