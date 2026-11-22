Ông Mai Đức Vũ, Thạc sĩ Công tác xã hội giao lưu, thảo luận cùng các em.

Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030 gồm 55 đại biểu đến từ khắp các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi ở khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo. Ban Thường trực Hội đồng trẻ em tỉnh gồm Chủ tịch Nguyễn Bảo Quyên và 3 Phó Chủ tịch.

Phát biểu khai mạc và định hướng hoạt động, chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh cụ thể hóa Luật Trẻ em năm 2016, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Trong bối cảnh địa bàn tỉnh sau sáp nhập mở rộng với sự đa dạng về điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, dân cư, hoạt động của Hội đồng trẻ em hướng tới tính đại diện, bao quát và bình đẳng giữa các vùng miền, không để tiếng nói của bất kỳ nhóm trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 được gửi gắm qua ba thông điệp: “Chủ động lắng nghe - Mạnh dạn lên tiếng - Trách nhiệm hành động”, cùng phương châm đồng hành với trẻ em của Ban Tham vấn: người lớn đồng hành nhưng không làm thay, định hướng nhưng không áp đặt, hỗ trợ nhưng tôn trọng tính chủ động của trẻ em.

Phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Nguyễn Bảo Quyên bày tỏ quyết tâm cùng các thành viên lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi từ cơ sở; đề xuất các giải pháp thiết thực về học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; đồng thời chuyển tải phản hồi từ các cơ quan, đơn vị đến thiếu nhi toàn tỉnh.

Các em nêu câu hỏi, tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Tại chương trình, ông Mai Đức Vũ, Thạc sỹ Công tác xã hội, Cộng tác viên Tổng đài 111 báo cáo các nội dung chuyên đề nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành cho thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh và đội ngũ trẻ em nòng cốt. Qua đó, các em hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, biết cách lắng nghe, tổng hợp ý kiến bạn bè, mạnh dạn trình bày quan điểm và đề xuất các vấn đề từ thực tiễn cuộc sống, tạo tiền đề tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Hội đồng trẻ em thời gian tới.

Trong phần trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã nêu 17 lượt ý kiến, câu hỏi và được Ban Thường trực tiếp nhận, giải đáp theo 4 nhóm chủ đề. Trong đó, đáng chú ý, nhiều ý kiến phản ánh rủi ro trên không gian mạng như video độc hại, tin giả, lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng cùng sự chênh lệch điều kiện tiếp cận công nghệ giữa khu vực trung tâm với vùng ven, vùng sâu, vùng xa, miền núi; từ đó đề xuất quy định độ tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa kỹ năng số vào sinh hoạt Đội, triển khai sáng kiến “Mỗi học sinh một kỹ năng số - Mỗi lớp học một người bạn số”, xây dựng “Điểm truy cập số cộng đồng”, phát động phong trào “Máy tính cũ - Tri thức mới” và bổ sung thiết bị thực hành Tin học.

Ông Mai Đức Vũ, Thạc sĩ Công tác xã hội, báo cáo các nội dung chuyên đề nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành.

Liên quan đến môi trường học đường và đời sống, các em kiến nghị tăng cường kiểm tra dạy thêm, học thêm không đúng quy định; bảo đảm đủ kiến thức chuẩn trong giờ chính khóa, phụ đạo miễn phí và giám sát việc ra đề, chấm điểm kiểm tra thường xuyên; nâng cao hiệu quả phòng tham vấn tâm lý gắn với Hộp thư “Điều em muốn nói”; phòng, chống bạo lực học đường; sự lắng nghe, tôn trọng của gia đình đối với trẻ em. Các đại biểu cũng mong muốn có không gian đọc sách mở, thư viện số thông minh kết hợp trải nghiệm STEM; mở rộng sân chơi, dụng cụ thể thao, ưu tiên miền núi; đầu tư hồ bơi, dạy bơi phòng, chống đuối nước ở vùng có biển, sông, đầm; đẩy mạnh trồng cây, phân loại rác, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phát triển công viên cây xanh, khắc phục điểm giao thông nguy hiểm quanh trường học, duy trì diễn đàn đối thoại và tạo thêm cơ hội để thiếu nhi nông thôn, miền núi tham gia hoạt động cấp tỉnh.

Ban Thường trực Hội đồng trẻ em tỉnh cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị gửi Ban Tham vấn chuyển đến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức Đoàn - Đội nghiên cứu, giải quyết và thông tin lại kết quả cho thiếu nhi ở cơ sở.