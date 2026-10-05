Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện tín dụng chính sách

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung tập huấn: Chủ trương, chính sách và văn bản mới liên quan đến hoạt động tín dụng; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác chỉ đạo, điều hành tín dụng chính sách tại cơ sở; quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp cơ sở về nguyên tắc quản lý, quy trình kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo và duy trì các phiên giao ban định kỳ; kỹ năng quản lý, điều hành nguồn quỹ đảm bảo minh bạch, khoa học và an toàn; các chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh giá kết quả đạt được và hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức đoàn thể; kế hoạch nhiệm vụ của hoạt động tín dụng chính sách 3 tháng cuối năm 2026...

Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa ngành ngân hàng với chính quyền cấp xã và cán bộ phụ trách; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh.