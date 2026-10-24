Nâng cao năng lực cho cán bộ phường về kinh doanh có trách nhiệm - Chuyển đổi xanh
Sáng ngày 24-10, UBND phường Thanh Khê phối hợp Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, CN miền Trung-Tây nguyên và tổ chức Catalyste+Canada tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề “Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức về kinh doanh có trách nhiệm ESG/RBP-Chuyển đổi xanh”.
Thanh Khê là địa bàn đô thị có mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất đa dạng với định hướng xây dựng phường môi trường đến năm 2030.
Do đó, địa phương rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Thông qua buổi chia sẻ lần này, các chuyên gia đã trực tiếp truyền đạt các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để cán bộ địa phương vận dụng vào công tác chuyên môn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội; từng bước áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh xanh, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn.
PHƯƠNG KIẾM
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nang-cao-nang-luc-cho-can-bo-phuong-ve-kinh-doanh-co-trach-nhiem-chuyen-doi-xanh-post359930.html