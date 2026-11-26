Đại biểu dự khai mạc lớp học.

Lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ nữ cấp tỉnh, cấp xã tham gia. Đây là hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, do Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện.

Học viên chia sẻ những vấn đề tại cơ sở.

Trong thời gian tập huấn, học viên trao đổi, trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua 3 chuyên đề: Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định chiến lược; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch có lồng ghép giới ở địa phương; kỹ năng tuyên truyền, vận động. Các chuyên đề do giảng viên Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Trường Chính trị tỉnh Điện Biên truyền đạt.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số mới được bầu, bổ nhiệm. Đồng thời tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị và địa phương, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.