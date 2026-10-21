Nâng cao năng lực cho cán bộ Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phía Nam...

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc; công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới.

Ngoài ra, Ban tổ chức triển khai các kết luận, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh công tác dân tộc, công tác tôn giáo có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, yêu cầu cao hơn, nhất là khi mạng viễn thông, mạng xã hội phát triển làm thay đổi lớn tình hình dân tộc, tôn giáo. Từ thực trạng đó, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ làm công tác dân tộc, tôn giáo phải thay đổi mạnh mẽ, kể cả về tư duy, cách làm và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc làm tốt công tác này là nhằm bồi đắp nền tảng lòng dân, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cán bộ Mặt trận và đoàn thể cần nắm vững chủ trương, am hiểu văn hóa, tín ngưỡng, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết các phát sinh ngay từ cơ sở.

Thông tin tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi hợp nhất, địa phương hiện có diện tích tự nhiên 6.360,83 km², quy mô dân số khoảng 4,1 triệu người với 103 xã, phường. Toàn địa bàn có 28 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 27 dân tộc thiểu số với gần 669.000 người (chiếm 17,37% dân số toàn thành phố), đông nhất là đồng bào dân tộc Khmer với khoảng 543.000 người (14,11%) và dân tộc Hoa khoảng 124.000 người (3,23%).

Thời gian qua, Cần Thơ luôn quan tâm triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo gắn liền với công tác an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, nhà ở, khuyến học và bảo tồn bản sắc văn hóa; đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định pháp luật.

Hội nghị lần này là cơ hội thiết thực để đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc; từ đó đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.