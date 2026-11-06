Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới hiện đại; giảm nghèo bền vững năm 2026”. (Ảnh: Minh Sơn)

Hội nghị tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời làm rõ vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giám sát thực hiện chính sách và tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương, các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; cùng cán bộ Hội Cựu chiến binh các xã, phường, chi hội trưởng cựu chiến binh các thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Hướng, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, bổ sung kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh trong quá trình tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Hướng, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn)

Thông qua chương trình, các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn ngày càng hiện đại, văn minh. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Hướng, đây cũng là dịp để cán bộ Hội các cấp trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, phương pháp và cách làm phù hợp với thực tiễn; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trang bị kiến thức, kỹ năng gắn với yêu cầu thực tiễn

Tại hội nghị, các báo cáo viên tập trung truyền đạt ba chuyên đề trọng tâm, gắn với những nhiệm vụ thiết thực của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong giai đoạn 2026-2030.

Chuyên đề thứ nhất về một số chính sách ưu tiên triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do ông Nông Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng trình bày.

Nội dung chuyên đề cung cấp thông tin về các chính sách ưu tiên trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, giúp cán bộ Hội cập nhật chủ trương, định hướng và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ Hội nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên và nhân dân tiếp cận, tham gia thực hiện các chương trình, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới hiện đại; giảm nghèo bền vững năm 2026”. (Ảnh: Minh Sơn)

Chuyên đề thứ hai do bà Đinh Thị Thu Hường, Trưởng phòng Kế hoạch-Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng trình bày, tập trung hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Văn bản 727/HD-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội; công tác phối hợp quản lý nguồn vốn, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh.

Đây là nội dung quan trọng đối với cán bộ Hội trực tiếp tham gia quản lý hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Việc nắm vững quy trình kiểm tra, giám sát, phối hợp quản lý nguồn vốn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời giúp các cấp Hội chủ động phát hiện khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan trong xử lý những vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần bảo đảm nguồn vốn chính sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong hỗ trợ hội viên và nhân dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chuyên đề thứ ba về vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 do Đại tá Mông Đình Hưng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng trình bày.

Trọng tâm chuyên đề là quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; đồng thời hướng dẫn những vấn đề cơ bản về nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phương pháp và quy trình tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Hội Cựu chiến binh.

Đáng chú ý, chuyên đề hướng dẫn bốn hình thức giám sát để các cấp Hội nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó có nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tổ chức đoàn giám sát; giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Về phản biện xã hội, các cấp Hội được hướng dẫn ba hình thức cơ bản gồm tổ chức hội nghị phản biện; gửi dự thảo văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp với cơ quan, tổ chức soạn thảo văn bản. Nội dung phản biện tập trung đánh giá sự cần thiết, tính phù hợp, tính khoa học, khả thi và những tác động của dự thảo đối với đời sống kinh tế-xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới

Việc nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội có ý nghĩa thiết thực đối với Cao Bằng trong bối cảnh địa phương đang đứng trước nhiều yêu cầu về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Theo tài liệu tại hội nghị, sau sáp nhập, tỉnh Cao Bằng có 53 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, địa phương cần huy động sự đóng góp, tham gia tích cực của nhân dân. Trong đó, tổ chức Hội Cựu chiến binh có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện đời sống và giảm nghèo tại cơ sở.

Với bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh không chỉ là lực lượng gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách mà còn có trách nhiệm tham gia giám sát việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thông qua hoạt động giám sát, các cấp Hội có thể kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, nguy cơ vi phạm trong quá trình thực hiện chính sách, dự án; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, khắc phục. Qua đó, góp phần phòng ngừa tham ô, tham nhũng, thất thoát, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Việc tham gia phản biện các dự thảo chương trình, kế hoạch, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cũng giúp các cấp Hội phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đóng góp ý kiến để các chủ trương, chính sách khi ban hành sát thực tiễn, có tính khả thi và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Gắn tập huấn với thực tiễn cơ sở

Bên cạnh nội dung truyền đạt của các báo cáo viên, hội nghị dành thời gian để cán bộ Hội trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Ban tổ chức và các báo cáo viên trực tiếp giải đáp, làm rõ những vấn đề học viên quan tâm, qua đó giúp thống nhất nhận thức và cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác Hội.

Theo chương trình, sáng 7/11, các đại biểu tham quan thực tế mô hình tại xã Trường Hà. Hoạt động này tạo điều kiện để cán bộ Hội tìm hiểu thực tế, trao đổi kinh nghiệm và tham khảo những cách làm tại địa phương, qua đó gắn nội dung tập huấn với yêu cầu triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nhất là trong công tác phối hợp quản lý nguồn vốn ủy thác, giám sát và phản biện xã hội. Đây là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của hội viên cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.