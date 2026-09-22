Nâng cao năng lực cho 77 cán bộ làm công tác thể thao cơ sở

Tham gia lớp tập huấn có 77 học viên là đại diện lãnh đạo UBND xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, giáo viên dạy thể dục và cán bộ các đoàn thể tại 28 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Các học viên được tập huấn: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển TDTT; công tác quản lý nhà nước về TDTT ở cơ sở; nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng; kỹ năng xây dựng kế hoạch, điều lệ và tổ chức thi đấu thể thao; thống kê, báo cáo số liệu TDTT ở cơ sở; cập nhật kỹ thuật, luật thi đấu, phương pháp tổ chức và kỹ năng trọng tài một số môn thể thao; thực hành các môn thể thao dân tộc, như: đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ, đánh yến...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TDTT cơ sở, đáp ứng yêu cầu tổ chức và quản lý hoạt động TDTT trong tình hình mới. Qua đó, góp phần duy trì, phát triển phong trào quần chúng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.