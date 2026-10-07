Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, 40 bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai được cập nhật các kiến thức về: Nhận biết các marker chẩn đoán nhiễm trùng, tiếp cận xử trí sốt cấp tính, sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân, hội chứng viêm họng - phát ban trong các bệnh truyền nhiễm; chẩn đoán điều trị viêm màng não, viêm phổi cộng đồng và nhiễm khuẩn tiêu hóa. Đặc biệt, các học viên còn được hướng dẫn chuyên sâu về cách phân loại và sử dụng kháng sinh an toàn, hiệu quả.

Chương trình tập huấn góp phần giúp đội ngũ y bác sĩ cập nhật kiến thức y khoa hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại địa phương.