Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm
Từ ngày 7 - 9/10, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức lớp tập huấn chuyên đề "Chẩn đoán, xử trí sốt cấp tính và sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân", nhằm nâng cao năng lực chuyên ngành truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới theo Đề án 1816.
Tham gia lớp tập huấn, 40 bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai được cập nhật các kiến thức về: Nhận biết các marker chẩn đoán nhiễm trùng, tiếp cận xử trí sốt cấp tính, sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân, hội chứng viêm họng - phát ban trong các bệnh truyền nhiễm; chẩn đoán điều trị viêm màng não, viêm phổi cộng đồng và nhiễm khuẩn tiêu hóa. Đặc biệt, các học viên còn được hướng dẫn chuyên sâu về cách phân loại và sử dụng kháng sinh an toàn, hiệu quả.
Chương trình tập huấn góp phần giúp đội ngũ y bác sĩ cập nhật kiến thức y khoa hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nang-cao-nang-luc-chan-doan-va-dieu-tri-cac-benh-truyen-nhiem-post911334.html