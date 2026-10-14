Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe từ cơ sở

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại xã Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Tập trung nguồn lực, thu hút nhân lực chất lượng cao

Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND là phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, vận chuyển y tế trên địa bàn Thủ đô. Theo nghị quyết, hệ thống cấp cứu ngoại viện của thành phố gồm: Trung tâm Cấp cứu 115, các trạm cấp cứu vệ tinh thuộc trung tâm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở cấp cứu ngoại viện thuộc những đơn vị được quy định.

Trung tâm Cấp cứu 115 được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia cấp cứu ngoại viện, đồng thời điều phối toàn bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện của thành phố. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết có trách nhiệm thành lập các tổ cấp cứu ngoại viện, tham gia thường trực cấp cứu và thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh theo sự điều phối của Trung tâm Cấp cứu 115.

Cùng với phát triển mạng lưới cấp cứu, Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ nhân lực cho hoạt động chuyên môn giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có giấy phép hành nghề được cấp có thẩm quyền cử đi luân phiên có thời hạn liên tục từ một tháng trở lên theo kế hoạch được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, đồng thời được thành phố hỗ trợ thêm theo trình độ chuyên môn.

Cụ thể, giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng/người/tháng; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 17 triệu đồng/người/tháng; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa I được hỗ trợ 12 triệu đồng/người/tháng; bác sĩ được hỗ trợ 10 triệu đồng/người/tháng. Đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có trình độ cử nhân, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/người/tháng; trình độ cao đẳng là 6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài cơ chế luân phiên có thời hạn, Nghị quyết cho phép các cơ sở y tế ký hợp đồng thực hiện hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, bao gồm giảng dạy, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn theo vụ việc. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/buổi đối với giáo sư, phó giáo sư; 1,5 triệu đồng/buổi đối với tiến sĩ, chuyên khoa II; 1 triệu đồng/buổi đối với bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa I và 500.000 đồng/buổi đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có trình độ đại học trở lên.

Đối với Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế xã, phường, Nghị quyết quy định chính sách thu hút nhân lực thông qua hỗ trợ một lần sau tuyển dụng đối với người có trình độ bác sĩ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức. Mức hỗ trợ bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người đối với thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc nhóm ngành Y học; bằng 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người đối với bác sĩ. Riêng viên chức, lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp 5 triệu đồng/tháng...

Các chính sách trên hướng tới tăng cường nhân lực chuyên môn cho các đơn vị y tế, tạo điều kiện để cơ sở khám, chữa bệnh hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời khuyến khích đội ngũ có trình độ chuyên môn cao tham gia hoạt động tại tuyến cơ sở và hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, thành phố xác định cấp cứu ngoại viện là cấu trúc quan trọng trong toàn bộ chuỗi chăm sóc sức khỏe. Theo Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 22-6-2026 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án định vị, kết nối và ứng dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu, xây dựng trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, Hà Nội hướng tới mô hình “một đầu mối điều phối - nhiều điểm đáp ứng”, theo hướng “Thông minh - Đa tầng - Đa phương tiện”. Theo đó, mạng lưới trước mắt được mở rộng lên 54 điểm, gồm 12 trạm cấp cứu 115 khu vực và 42 tổ cấp cứu ngoại viện tại 42 bệnh viện, sau đó hướng tới 127 điểm. Phương tiện, kíp trực và khả năng tiếp nhận của bệnh viện được cập nhật trên nền tảng điều phối số theo thời gian thực.

Thành phố cũng hướng tới tích hợp các lực lượng 113, 114, 115 theo nguyên tắc “một thông tin - một lần tiếp nhận - nhiều lực lượng cùng xử lý”. Việc tiếp nhận, xử lý và điều phối tập trung các yêu cầu khẩn cấp dự kiến được thực hiện thông qua Trung tâm Thông tin chỉ huy thành phố do Công an thành phố chủ trì vận hành. Thành phố tiếp tục củng cố hệ thống 115, chuẩn hóa nhân lực, phương tiện, chuyên môn và công nghệ; hướng tới bình quân một xe cứu thương phục vụ 60.000 dân và đầu tư mới 114 xe trong giai đoạn 2026-2030. Về nhân lực, Hà Nội dự kiến đào tạo 752 người phục vụ cấp cứu ngoại viện trong giai đoạn 2026-2030. Riêng giai đoạn 2026-2027, thành phố dự kiến đào tạo 473 người, gồm 152 bác sĩ, 205 điều dưỡng và 116 lái xe cấp cứu.

Ý nghĩa của việc rút ngắn toàn bộ quá trình cấp cứu không chỉ là giúp xe cứu thương di chuyển nhanh hơn. Với các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương, người bệnh cần được đưa tới cơ sở có năng lực điều trị phù hợp ngay từ đầu, hạn chế việc phải chuyển viện nhiều lần.

Để y tế cơ sở trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe

Nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tiếp nhận, điều phối các cuộc gọi cấp cứu. Ảnh: Quang Thái

Bà Hoàng Thị Thêu (người dân phường Vĩnh Tuy) cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đây là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trạm y tế xã, phường cần tiếp tục thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa về làm việc trực tiếp, qua đó tạo niềm tin cho người dân khi đến khám.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, để nâng cao chất lượng trạm y tế xã, phường, giải pháp quan trọng là các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến thành phố hỗ trợ trực tiếp cho trạm y tế cơ sở. Mô hình này thời gian qua đang được nhiều địa phương nhân rộng, bước đầu mang lại hiệu quả. Tại Hà Nội, mô hình này cũng đang được triển khai tích cực khi các bệnh viện thành phố bắt đầu hỗ trợ trực tiếp cho các trạm y tế.

Về chính sách thu hút bác sĩ có trình độ về cơ sở, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhận định, thời gian qua, Hà Nội đã có những chính sách hỗ trợ khá tốt đối với đội ngũ y tế tuyến cơ sở theo Luật Thủ đô năm 2026. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi khi bảo đảm được đời sống kinh tế, bác sĩ và nhân viên y tế mới có thể yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Thực tế cho thấy, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những biểu hiện tiêu cực như gây khó dễ, vòi vĩnh người bệnh... đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, yếu tố quan trọng vẫn là tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, nhất là tại tuyến cơ sở.

PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII cho rằng, Hà Nội có nhiều bước thay đổi đáng kể trong cơ chế tài chính đãi ngộ, thu hút bác sĩ giỏi về y tế cơ sở và cấp cứu ngoại viện. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ mới là điều kiện cần, còn môi trường làm việc và cơ hội phát triển chuyên môn mới là những yếu tố quan trọng để giữ chân bác sĩ lâu dài.

Giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng tại nơi sinh sống Đánh giá về Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII cho rằng, đây không đơn thuần là nghị quyết chuyên ngành mà còn là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nền tảng, trực tiếp tác động đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân Thủ đô. Chính sách này thể hiện rõ tư duy dịch chuyển từ đầu tư cho bệnh viện sang đầu tư cho toàn bộ hệ sinh thái sức khỏe của người dân, lấy y tế cơ sở và cấp cứu ngoại viện làm trọng tâm. Trong bối cảnh nhiều người dân vẫn bỏ qua tuyến y tế cơ sở để đến thẳng bệnh viện tuyến trên, việc nâng cao năng lực trạm y tế sẽ góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng tại nơi sinh sống, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Đãi ngộ đi đôi với tạo môi trường phát triển PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, để thu hút và giữ chân bác sĩ tại trạm y tế xã, phường, ngoài chế độ đãi ngộ, cần tạo điều kiện để bác sĩ được học tập, đào tạo và nâng cao tay nghề. Bác sĩ làm việc tại trạm y tế vẫn cần được gắn kết với bệnh viện, có cơ hội tham gia phẫu thuật, can thiệp, thực hiện thủ thuật và tiếp cận chuyên môn mới. Khi có điều kiện phát triển nghề nghiệp, bác sĩ mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài với tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, cần sớm thay đổi danh mục thuốc và phạm vi chuyên môn được thực hiện tại trạm y tế. Việc bảo đảm danh mục thuốc phù hợp, tương đồng với các tuyến trên sẽ giúp người dân được điều trị liên tục và thuận lợi hơn. Đồng thời, công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế cơ sở cũng cần được chú trọng. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã có những động thái tích cực trong đào tạo lại, yêu cầu bác sĩ tham gia các chương trình đào tạo CME - cập nhật liên tục kiến thức y khoa nâng cao tay nghề.