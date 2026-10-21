Nâng cao năng lực chăm sóc dinh dưỡng cho cán bộ y tế 4 phường khu vực phía nam

Ngày 21-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em cho 30 học viên là cán bộ của UBND, trạm y tế 4 phường: Bảo An, Đô Vinh, Phan Rang, Đông Hải.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cho mạng lưới y tế cơ sở như: Hướng dẫn thực hiện các quyết định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về cải thiện tình trạng dinh dưỡng; Quyết định số 2989, ngày 22-9-2026 của Bộ Y tế về hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 59 tháng tuổi.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo các chỉ số dinh dưỡng; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về các nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026; kỹ năng truyền thông, tư vấn trực tiếp cho người dân tại cộng đồng.

Thông qua tập huấn giúp các học viên được nâng cao năng lực quản lý, cập nhật kiến thức chuyên môn, từ đó góp phần cải thiện hiệu quả tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.