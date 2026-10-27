Nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện

Ê kíp Trung tâm Cấp cứu thành phố phối hợp lực lượng cứu nạn hàng hải hỗ trợ ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim khi đang đánh bắt trên biển. Ảnh: ĐVCC

Phản ứng nhanh trong mọi tình huống

Theo BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu thành phố, đặc điểm hoạt động của các ê kíp cấp cứu là luôn khẩn trương, kịp thời; đáp ứng nhanh yêu cầu cấp cứu và hồi sức tích cực ngoại viện trong mọi điều kiện, tình huống về thời tiết, thời gian, địa hình…

Mới đây nhất, ê kíp Trung tâm Cấp cứu thành phố kịp thời có mặt, hỗ trợ sản phụ người nước ngoài sinh con an toàn.

Cụ thể, 12 giờ ngày 19/10, tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ tổng đài về việc sản phụ này chuyển dạ sinh con tại tầng 33 của một tòa nhà, ê kíp cấp cứu nhanh chóng lên đường. Khi tiếp cận hiện trường, ê kíp ghi nhận sản phụ vừa sinh một bé gái nặng khoảng 3,5kg.

Các nhân viên y tế lập tức thực hiện những thao tác chuyên môn cần thiết như kẹp, cắt dây rốn, hỗ trợ xử trí nhau thai và chăm sóc thiết yếu ban đầu cho mẹ và bé. Chỉ sau khoảng 15 phút xử trí, ê kíp đã hoàn thành công tác cấp cứu, bảo đảm an toàn cho hai mẹ con trước khi chuyển đến bệnh viện tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Sức khỏe của cả mẹ và bé sau đó đều ổn định.

Trước đó, nhận thông tin nữ công nhân bị băng huyết nặng sau khi sinh lần 2, ê kíp cấp cứu nhanh chóng có mặt. Lúc này, nữ công nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, máu chảy ồ ạt, nguy cơ tử vong cao.

Lập tức, ê kíp cấp cứu triển khai “10 phút vàng”: hồi sức tích cực, thở ô xy; thiết lập nhiều đường truyền, truyền dịch nhanh; sử dụng thuốc co hồi tử cung và cầm máu. Sau 20 phút hồi sức, nữ công nhân thoát sốc, hồi phục tri giác, huyết áp ổn định và được chuyển viện an toàn. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Không chỉ xử lý kịp thời những trường hợp nguy kịch trên đất liền, Trung tâm Cấp cứu thành phố còn phối hợp xử trí nhanh chóng, hiệu quả nhiều trường hợp gặp nạn trên biển. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Cấp cứu thành phố đã tổ chức cấp cứu trên biển 8 ca.

Đơn cử, ngày 10/10, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ thuyền trưởng một tàu cá về việc một ngư dân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, tím tái, nghi nhồi máu cơ tim. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá đang hoạt động trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 292 hải lý. Khoảng cách xa đất liền cùng điều kiện cứu nạn trên biển đặt ra yêu cầu khẩn trương trong việc tiếp cận và hỗ trợ y tế cho người bệnh.

Theo lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu thành phố, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II nhanh chóng trao đổi thông tin, đánh giá tình trạng người bệnh và triển khai phương án cứu nạn. Đội ngũ y bác sĩ tích cực tham gia hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn sơ cấp cứu, phối hợp cấp cứu và vận chuyển người bệnh...

Trung tâm Cấp cứu thành phố tập huấn sử dụng máy sốc điện tự động (AED) kết hợp hồi sức tim phổi cơ bản (BLS) cho các lực lượng. Ảnh: ĐVCC

“Giữa biển khơi, nơi mỗi phút giây đều có ý nghĩa quan trọng đối với tính mạng người bệnh, sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa lực lượng cứu nạn hàng hải và đội ngũ cấp cứu ngoại viện đã góp phần mang lại cơ hội được tiếp cận y tế cho ngư dân gặp nạn. Không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ, hoạt động cứu nạn còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: Dù ở đất liền hay giữa biển khơi, sự sống và sức khỏe của người dân luôn được đặt lên hàng đầu”. BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo nói.

Nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu tại cộng đồng

Song song với chủ động tiếp nhận, xử lý và vận chuyển các trường hợp cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu thành phố còn tích cực tổ chức các lớp tập huấn về sơ cấp cứu tại chỗ, hồi sinh tim phổi (CPR), xử trí dị vật đường thở, chấn thương, đuối nước, tai nạn lao động, đột quỵ, co giật, bỏng, điện giật... cho cộng đồng dân cư, ngư dân, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên, nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số, nhân viên các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch.

Đồng thời tổ chức tập huấn sử dụng máy sốc điện tự động (AED) kết hợp hồi sức tim phổi cơ bản (BLS); kỹ thuật đặt nội khí quản, xử trí sốc phản vệ, xử trí sốc mất máu, cấp cứu chấn thương nặng, vận chuyển người bệnh an toàn và các kỹ năng cấp cứu ngoại viện cho đội ngũ nhân viên y tế và những người làm công tác cứu nạn.

BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn cập nhật kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho các lực lượng. Qua đó, góp phần tăng cường năng lực cấp cứu tại chỗ; củng cố, nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện và cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, hướng đến mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố”.

Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, phát triển và hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trên cơ sở rà soát hiện trạng và nhu cầu của từng địa bàn. Phát triển các trạm cấp cứu, điểm trực cấp cứu thuộc Trung tâm Cấp cứu thành phố và điểm cấp cứu vệ tinh thuộc bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, ưu tiên miền núi, trung du, vùng xa, địa bàn giao thông khó khăn và khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa...

“Ngành y tế thành phố phấn đấu ít nhất 75% nhân viên y tế trạm y tế được tập huấn về sơ, cấp cứu ban đầu. Đồng thời xây dựng mạng lưới lực lượng tình nguyện viên cấp cứu lưu động tại cộng đồng, phấn đấu mỗi xã, phường có từ 2-3 tổ, mỗi tổ từ 15-20 thành viên. Tăng cường ứng dụng bản đồ số, định vị, giám sát hành trình và các giải pháp công nghệ để rút ngắn thời gian điều phối, tiếp cận hiện trường”, BSCKI. Ngô Thị Phương Thảo khẳng định.