Nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa hàng Việt đi xa hơn

Doanh nghiệp mang đến nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm... cho người tiêu dùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết, 30 năm qua, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn đã từng bước khẳng định uy tín và đồng hành với sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt. Chúng ta trân trọng sự bền bỉ của những thương hiệu đã đi cùng người tiêu dùng trong suốt một chặng đường dài; đồng thời vui mừng khi ngày càng có những doanh nghiệp mới tiếp bước, mang đến sức sáng tạo và những giá trị mới cho hàng Việt.

Phía sau mỗi thương hiệu là tâm huyết của người làm nghề và công sức của người lao động. Đó còn là sự kiên trì vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TPHCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Với vai trò là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế và trung tâm hội nhập quan trọng của cả nước, Thành phố có trách nhiệm đi trước, tạo thêm động lực và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, hướng tới xây dựng Thành phố trở thành đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới. Trong hành trình đó, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà phải là một trong những lực lượng tiên phong tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Thành phố.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội

Đối với hàng Việt Nam chất lượng cao, yêu cầu ấy càng rõ ràng hơn. Người tiêu dùng hôm nay có nhiều lựa chọn và có thể so sánh hàng Việt với sản phẩm của nhiều quốc gia ngay trên thị trường trong nước. Vì vậy, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế không còn là câu chuyện của tương lai, mà là yêu cầu ngay từ hôm nay.

Trong bối cảnh cạnh tranh mới, chất lượng phải được bảo đảm xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng; cùng với đó là sự minh bạch, an toàn, trách nhiệm và chữ tín với người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhấn mạnh, Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục giữ vững niềm tin của người tiêu dùng bằng chất lượng thực tế và sự trung thực; đồng thời mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ.

Cùng với việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, chúng ta cũng cần phát huy bản sắc Việt. Tri thức bản địa, nguyên liệu và văn hóa Việt khi được kết hợp với khoa học, công nghệ và thiết kế hiện đại sẽ tạo ra những sản phẩm vừa có chất lượng đáng tin cậy, vừa có nét riêng và giá trị khác biệt. Đó chính là nền tảng để hàng Việt có chỗ đứng lâu dài và vươn xa hơn.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại, trong đó hàng Việt chất lượng cao có vị trí xứng đáng trong các hệ thống phân phối, không gian mua sắm, du lịch và các hoạt động xúc tiến thương mại của Thành phố; qua đó không chỉ phục vụ tốt hơn người tiêu dùng trong nước mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng của TPHCM đối với du khách quốc tế.

Các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiên phong kiến tạo môi trường làm việc bình đẳng và thúc đẩy quản trị bền vững tại Việt Nam

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết từ 120 doanh nghiệp được bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên, nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao và đã hình thành một hệ sinh thái Hàng Việt Nam chất lượng cao với 3 lớp tức 3 nhánh gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), và Câu lạc bộ Doanh nông Khởi nghiệp xanh 3 miền.

30 năm chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ tăng số lượng, qui mô mà còn tạo uy tín và tin cậy về độ sâu và vững của chất lượng.

"Việc tổ chức lễ hội không phải để giới thiệu thành công của từng doanh nghiệp hay của Hiệp hội mà để hun dúc thêm quyết tâm của cộng đồng Hàng Việt Nam chất lượng cao trong giai đoạn mới", bà Vũ Kim Hạnh chia sẻ.

Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao với chủ đề "Tự hào và Tiếp nối" diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, tại công viên Lê Văn Tám (TPHCM). Gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng cùng tham gia lễ hội, mang đến nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm, khuyến mãi, gameshow, check-in, giao lưu và kết nối với người tiêu dùng.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã công bố và trao các bằng khen của Trung ương và TPHCM cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và kiến tạo giá trị xã hội.