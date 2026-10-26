Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia về quản lý tài nguyên bền vững và thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản – thực phẩm minh bạch, trách nhiệm tại Hà Nội.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956–2026).

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường nghiên cứu liên ngành trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu chuyển dịch năng lượng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đang đặt ra những thách thức mới đối với nền kinh tế.

Theo đó, quản lý tài nguyên bền vững và phát triển chuỗi giá trị nông sản – thực phẩm minh bạch, trách nhiệm là hai vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ. Tài nguyên đất đai, nguồn nước, khoáng sản và năng lượng là những yếu tố đầu vào thiết yếu của quá trình sản xuất, trong khi việc nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường đang trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng đối với các chuỗi cung ứng nông sản – thực phẩm.

Từ góc độ kinh tế và quản lý, việc khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả cần được đặt trong mối quan hệ với các công cụ thị trường, chính sách chuyển dịch năng lượng và mục tiêu tăng trưởng xanh. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường đòi hỏi sự chuyển đổi trong tổ chức sản xuất, quản trị chuỗi giá trị và phương thức tiếp cận thị trường.

Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị đồng tổ chức, qua đó kết nối thế mạnh nghiên cứu kinh tế, quản lý và chính sách với các lĩnh vực khoa học tài nguyên, năng lượng, môi trường và thực tiễn quản lý nhà nước. Sự kết hợp này góp phần tạo nền tảng cho những trao đổi học thuật đa chiều, hướng tới xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và phát triển kinh tế – xã hội.

Nhân dịp Hội thảo được tổ chức trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, lãnh đạo Đại học ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và người học của Khoa đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực kinh tế tài nguyên, quản lý đất đai, nông nghiệp và bất động sản.

Thông qua việc kết nối các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, Hội thảo góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành, tăng cường sự gắn kết giữa tri thức khoa học với yêu cầu thực tiễn./.