Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội thảo có Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai; Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh Trần Giang Khuê.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả đã trình bày nội dung, tham luận liên quan đến hướng dẫn các quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp; giải pháp truy xuất nguồn gốc - bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường sức cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ; quản trị và khai thác tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp…

Các diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai nhấn mạnh: Hội thảo là dịp thiết thực để các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, cập nhật quy định pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giới thiệu các giải pháp ứng dụng phù hợp. Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn qua hội thảo, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ hiểu rõ hơn về lợi ích, quy trình và cách thức triển khai các hoạt động liên quan đến bảo hộ tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, cũng như áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gắn với chuyển đổi số.