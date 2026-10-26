Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Khánh Hòa đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Điều này tạo tiền đề vững chắc cho thu hút đầu tư, góp phần vào tăng trưởng hai con số bền vững của tỉnh.

Đặt mục tiêu cao

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng ít nhất 3 bậc xếp hạng PCI so với năm 2025. Trong giai đoạn 2027 - 2030, tỉnh quyết tâm duy trì mức tăng 2 - 3 điểm mỗi năm, từng bước tiến vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Các chỉ số thành phần đều hướng tới đạt mức khá trở lên, trong đó phấn đấu có từ 4 - 5 chỉ số thuộc nhóm dẫn đầu; đồng thời tập trung cải thiện mạnh mẽ các chỉ số có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của cộng đồng DN như tiếp cận nguồn lực phát triển, chi phí tuân thủ, chính sách hỗ trợ DN, chất lượng lao động và thiết chế pháp lý.

Cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư. (Trong ảnh: Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang)

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc xác định mục tiêu rõ ràng theo từng giai đoạn tạo cơ sở triển khai đồng bộ, thúc đẩy tinh thần cải cách liên tục trong toàn bộ máy hành chính. Trong đó, cải cách hành chính được coi là trụ cột quan trọng nhất. Tỉnh tiếp tục rà soát, kiên quyết cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục phức tạp nhằm giảm tối đa thời gian lẫn chi phí cho nhà đầu tư. Việc xây dựng chính quyền điện tử và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng sẽ được đẩy mạnh. Trong thời gian tới, địa phương triển khai số hóa dữ liệu, kết nối liên thông giữa các cơ quan, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ đăng ký DN, kiểm tra hồ sơ trước khi nộp và xây dựng các điểm tra cứu thông minh nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận đất đai và nguồn lực, UBND tỉnh tập trung minh bạch hóa quy trình, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường giám sát trách nhiệm cán bộ công quyền. Đồng thời, kiên quyết rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc sử dụng đất kém hiệu quả để tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư chất lượng cao. Các chương trình kết nối ngân hàng - DN được thúc đẩy thường xuyên, giúp DN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Chính quyền đồng hành

Nhằm từng bước nâng cao thứ hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tiến vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, UBND tỉnh đang triển khai các nhóm nhiệm vụ với những giải pháp cụ thể. Trong đó, kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc đòi hỏi chi phí không chính thức trong giải quyết công việc; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là tại bộ phận một cửa.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện tinh thần “chính quyền đồng hành cùng DN”, tỉnh duy trì các cuộc đối thoại định kỳ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong các lĩnh vực then chốt như: Đất đai, thuế, xây dựng, lao động và tiếp cận vốn. Vai trò của các hội, hiệp hội DN cũng được tăng cường trong việc phản biện chính sách và hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin. Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối DN với các quỹ đầu tư và thúc đẩy DN khoa học - công nghệ. Tất cả thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển, danh mục dự án và chính sách ưu đãi đều được công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đáng chú ý, việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) tiếp tục được duy trì, tạo động lực thi đua nâng cao chất lượng điều hành ở từng cấp cơ sở, từ cấp sở đến chính quyền xã, phường.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, năm 2025, Khánh Hòa được xếp vào nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá, với những điểm sáng đáng ghi nhận về cạnh tranh bình đẳng, tính minh bạch, chính sách hỗ trợ DN và thiết chế pháp lý. Đặc biệt với các dự án có vướng mắc, tồn đọng, lãnh đạo UBND tỉnh đã cam kết sẽ tiếp tục xử lý ngay trong năm 2026. Điều này củng cố niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cộng đồng DN vẫn kỳ vọng trong năm 2026 và các năm tiếp theo, PCI của Khánh Hòa tiếp tục được nâng cao. Đó là thủ tục hành chính thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, thời gian xử lý ngắn hơn và sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa.

Quyết tâm cải thiện thứ hạng

Một trong những động thái mới nhất nhằm nâng cao chỉ số PCI chính là việc UBND tỉnh và VCCI ký kết bản ghi nhớ hợp tác về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác toàn diện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng. UBND tỉnh giữ vai trò chủ trì tổ chức thực hiện tại địa phương; VCCI hỗ trợ về chuyên môn, phương pháp luận và làm cầu nối với các cơ quan Trung ương. Trọng tâm hợp tác là triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đội ngũ doanh nhân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, VCCI đồng hành với tỉnh trong việc hỗ trợ DN tiếp cận đất đai, tài chính, nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và bảo vệ môi trường. Định kỳ 6 tháng, hai bên phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho cộng đồng DN. Hằng năm, VCCI hỗ trợ phân tích kết quả PCI và tư vấn các giải pháp nâng cao chất lượng điều hành chính quyền. Đồng thời, VCCI đóng vai trò cầu nối giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn trong và ngoài nước đến khảo sát, thực hiện dự án tại Khánh Hòa.

Ông HỒ SỸ HÙNG - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Kết quả tăng trưởng kinh tế từ đầu năm đến nay của Khánh Hòa phản ánh sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo tỉnh, cộng đồng DN và nhà đầu tư trên địa bàn. Để duy trì đà tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu lớn, môi trường kinh doanh và năng lực điều hành là yếu tố then chốt. Chỉ số PCI hay DDCI không chỉ là những con số trên giấy, mà phải là lăng kính phản ánh tính minh bạch, sự cạnh tranh bình đẳng và mức độ đồng hành của chính quyền. Với sự hợp tác, hài hòa giữa chính quyền kiến tạo và cộng đồng DN năng động, Khánh Hòa sẽ tiếp tục gặt hái được những kỳ tích mới.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, Khánh Hòa thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của DN làm thước đo hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng giúp tỉnh thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Khánh Hòa xác định trách nhiệm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Tỉnh sẽ tập trung rà soát các điểm nghẽn về hạ tầng và mặt bằng, xác định rõ thứ tự ưu tiên và nguồn lực thực hiện. Đối với các dự án đã được tháo gỡ, cần đôn đốc triển khai để sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh.

Khu vực nam Vân Phong với nhiều dự án đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ DN đổi mới và mở rộng thị trường. Các chương trình hỗ trợ phải sát nhu cầu về vốn, quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm; được hướng dẫn rõ để DN, hợp tác xã tiếp cận thuận lợi. Tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư lớn kết nối với DN địa phương, hỗ trợ nâng chất lượng cung ứng. “Tại Hội nghị gặp gỡ DN và nhà đầu tư năm 2026, UBND tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ với VCCI chính là cơ sở để hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực DN và kết nối đầu tư, thị trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đầu mối sớm thống nhất chương trình triển khai, xác định rõ công việc, tiến độ và kết quả cần đạt. Đây chính là một trong những hoạt động mang tính quyết định cho việc nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh trong các năm tiếp theo”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Năm 2025, chỉ số PAR Index của tỉnh đạt 91,03% - mức cao nhất trong 14 năm đánh giá; chỉ số SIPAS đạt 84,57%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố, dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về PCI năm 2025, Khánh Hòa xếp nhóm khá, trong đó chỉ số Chính sách hỗ trợ DN đứng thứ 5/34, Gia nhập thị trường đứng thứ 9/34 và Chi phí không chính thức đứng thứ 13/34.