Nâng cao năng lực cán bộ thực thi công vụ

Xã Bình Thuận họp triển khai nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết: Hiện nay, xã có trên 20 cán bộ công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, công tác tại 2 phòng chuyên môn, cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Xã đã rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn của từng cán bộ, công chức, trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực và sở trường. Cùng với sắp xếp đúng người, đúng việc, xã chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ.

Một trong những yêu cầu được xã Bình Thuận đặt ra là mỗi cán bộ, công chức phải chủ động thích ứng với môi trường làm việc số. Xã yêu cầu 100% cán bộ, chuyên viên phát huy tinh thần tự học, nâng cao kỹ năng số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng và phần mềm chuyên môn vào thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chịu trách nhiệm đối với quá trình chuyển đổi số ở cơ quan, lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, xã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong hơn một năm qua, xã đã tổ chức 4 đợt tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức; thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do các sở, ngành của tỉnh tổ chức để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Bình Thuận trao đổi nghiệp vụ chuyên môn.

Việc nâng cao năng lực càng trở nên cần thiết khi mỗi cán bộ phải đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn. Hiện nay, mỗi chuyên viên thuộc Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội của xã phụ trách từ 1-2 lĩnh vực chuyên môn, cùng nhiều nhiệm vụ khác do UBND xã giao. Để đáp ứng tiến độ công việc, 100% cán bộ xã đã ứng dụng trợ lý ảo và AI trong thực hiện công vụ, hỗ trợ tổng hợp, xử lý số liệu và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Anh Lềm Văn Hòa, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Bình Thuận, được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng và nông thôn mới, hằng ngày phải tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đến tham mưu giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Qua các lớp tập huấn và quá trình tự học, anh từng bước sử dụng thành thạo AI, trợ lý ảo kết hợp với các phần mềm chuyên môn. Anh Hòa chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ giúp hỗ trợ tổng hợp, xử lý thông tin nhanh hơn, nhất là khi khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, cán bộ vẫn phải nắm chắc chuyên môn, kiểm tra kỹ thông tin trước khi sử dụng để tham mưu đúng, kịp thời các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Công an xã Bình Thuận hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Hiệu quả của những đổi mới trong thực thi công vụ cũng được thể hiện rõ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thuận. Hiện nay, 100% chuyên viên làm việc tại Trung tâm có khả năng ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 9 tháng qua, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.300 hồ sơ; trên 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Bà Nguyễn Thị Thư, bản Hưng Nhân, xã Bình Thuận, đến làm thủ tục chứng thực giấy tờ đất đai. Trước khi thực hiện thủ tục, bà được cán bộ hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ qua cổng dịch vụ công và cách sử dụng ứng dụng scan tài liệu để nộp hồ sơ điện tử. Bà Thư chia sẻ: Tôi nộp hồ sơ điện tử và nhận được kết quả trong ngày. Cách làm này giúp giảm đáng kể thời gian đi lại và chờ đợi khi giải quyết giấy tờ của gia đình.

Sự hài lòng của nhân dân cho thấy hiệu quả của việc xã Bình Thuận chú trọng nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Đồng thời, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, kỹ năng số, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật công vụ. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.