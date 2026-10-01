Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp xã

Quang cảnh lễ bế giảng - Ảnh: H.T

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, tập trung hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm gắn với sản phẩm đầu ra đối với các cơ quan, đơn vị khối chính quyền, khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Đây là những nội dung thiết thực trong bối cảnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng cao, nhất là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân.

Các học viên cũng được hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch của tập thể; xây dựng danh mục sản phẩm, công việc chuẩn của tập thể, cá nhân. Qua đó, từng bước chuyển từ cách thức quản lý công việc theo quá trình sang chú trọng hơn đến kết quả và sản phẩm cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng - Ảnh: H.T

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã được cập nhật thêm kiến thức, phương pháp quản lý và tổ chức công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Lê Duẩn trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 cho các học viên - Ảnh:H.T

Kết thúc lễ bế giảng, các học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030.