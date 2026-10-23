Nâng cao năng lực cán bộ Đoàn trong tình hình mới

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên trao giải nhất Hội thi cán bộ Đoàn - Hội giỏi thành phố năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống Đoàn cơ sở, Thành đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Củng cố kiến thức, kỹ năng

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn là một trong những nội dung được Thành đoàn đặc biệt quan tâm kể từ sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mới đây, Thành đoàn đã tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn – Hội giỏi thành phố năm 2026 theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bình Minh, một trong những thí sinh tham gia hội thi cho biết: Mục đích của hội thi là đánh giá kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và năng lực xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cán bộ Đoàn.

Theo anh Nam, nội dung hội thi chủ yếu xoay quanh kiến thức liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố; Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065…

Bên cạnh tập huấn, bồi dưỡng, mỗi cán bộ Đoàn cần phát huy tính chủ động, tự học, tự rèn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để hoàn thiện năng lực, đổi mới tư duy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Bí thư Thành đoàn NGUYỄN HIẾU TRUNG

Bên cạnh đó, ban tổ chức hội thi còn đưa ra các tình huống phát sinh liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; công tác ĐVTN; đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục và những vấn đề thực tiễn trong hoạt động Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó tạo điều kiện để cán bộ Đoàn vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các tình huống cụ thể.

Anh Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Phước cho rằng: Hội thi là hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn, hội cơ sở rèn luyện kỹ năng, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp mới cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Quá trình chuẩn bị cho hội thi cũng là dịp để mỗi cán bộ củng cố kiến thức, cập nhật những điểm mới trong Điều lệ Đoàn, đồng thời tích lũy kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó, mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, chủ động ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, tập hợp ĐVTN và tổ chức phong trào tại địa phương. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Nâng cao năng lực số

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung, trong tình hình hiện nay, cán bộ Đoàn giỏi cần nắm vững Điều lệ Đoàn, nghị quyết, chủ trương của Đảng và của Đoàn; biết vận dụng những nội dung này vào từng địa bàn, từng đối tượng ĐVTN và từng công việc cụ thể. Đồng thời, cán bộ Đoàn phải sử dụng thành thạo công nghệ, các nền tảng số, biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ công việc nhanh chóng, chính xác và gần gũi hơn với thanh niên.

Cán bộ đoàn cơ sở được hướng dẫn đăng nhập để thi trắc nghiệm kiến thức tại Hội thi cán bộ Đoàn - Hội giỏi thành phố năm 2026.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Thành đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số cho cán bộ Đoàn. Trong đó, chương trình tập huấn ứng dụng Canva AI trong truyền thông, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn thành phố được tổ chức vào tháng 7 vừa qua đã thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút hơn 5 ngàn cán bộ Đoàn, ĐVTN học tập.

Đáng chú ý, chương trình tập huấn được thiết kế theo lộ trình từ cơ bản, dành cho những người chưa từng sử dụng Canva AI đến chuyên sâu, dành cho những người đã sử dụng nền tảng này và muốn nâng cao kỹ năng. Với nhóm mới làm quen, nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn cách tiếp cận nền tảng, các thao tác cơ bản và ứng dụng Canva AI để tạo sản phẩm truyền thông pháp luật. Với nhóm đã biết sử dụng, học viên được hướng dẫn xây dựng bộ nhận diện, cộng tác nhóm và tối ưu hóa quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông về pháp luật.

Trong tháng 8 vừa qua, Thành đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực số, năng lực ứng dụng AI và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho cán bộ Đoàn, ĐVTN. Các chương trình tạo cơ hội để cán bộ, ĐVTN tiếp cận kiến thức nền tảng về AI, nhận diện những thay đổi do AI mang lại; nâng cao năng lực phòng vệ số, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm; đồng thời biết cách khai thác các công cụ AI phục vụ học tập, làm việc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bình Minh cho rằng: Công nghệ số phát triển nhanh chóng, các nền tảng và công cụ mới liên tục được cập nhật, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải thường xuyên học tập, nâng cao năng lực và chủ động thích ứng.

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong đội ngũ cán bộ Đoàn, anh Nam đề xuất Thành đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, AI, kỹ năng truyền thông trên nền tảng số, khai thác và sử dụng công cụ công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý ĐVTN và tổ chức phong trào. Qua đó giúp cán bộ Đoàn nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.