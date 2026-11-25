Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sam Mứn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Hiện nay, xã Quài Tở có tổng số 308 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 64 cán bộ, công chức cấp xã và 244 viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp. Riêng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, có 3 đồng chí trình độ thạc sĩ, 58 đồng chí trình độ đại học và 3 đồng chí trình độ cao đẳng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức của xã cơ bản được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ông Nhữ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết: Xã đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từ đó phân công công việc cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hạn chế tình trạng chồng chéo. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ, nhất là ở những lĩnh vực mới, nhiệm vụ phát sinh hoặc công việc đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận. Xã cũng quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chị Lò Thị Nhận được phân công công tác tại Ban Xây dựng Đảng xã Mường Nhé, phụ trách lĩnh vực phát triển đảng viên. Đảm nhận nhiệm vụ mới với nhiều yêu cầu khác biệt so với công việc trước đây, chị Nhận không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn trong thời gian đầu. Chị Lò Thị Nhận chia sẻ: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tôi luôn chủ động nghiên cứu, tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn và đồng nghiệp; đồng thời tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý công việc. Qua đó, từng bước thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Với quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ đủ số lượng mà phải bảo đảm chất lượng; không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà có khả năng thích ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Trên cơ sở đó, tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: Rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; bố trí, sắp xếp nhân sự theo năng lực, kinh nghiệm, vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đảm bảo về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số tăng; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao; cơ cấu độ tuổi bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp và phát triển liên tục giữa các thế hệ cán bộ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, Sở Nội vụ tham mưu đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; chú trọng kỹ năng quản lý nhà nước tổng hợp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng số, chuyển đổi số và cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Gắn kết quả đào tạo, bồi dưỡng với công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ; khắc phục tình trạng đào tạo mang tính hình thức hoặc không phát huy hiệu quả sau đào tạo.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển chọn cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh và thực chất. Mạnh dạn bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực, triển vọng; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học kỳ vọng tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ động nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I hưởng mức hỗ trợ 35 triệu đồng/người (riêng cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số hưởng 40 triệu đồng/người); tốt nghiệp trình độ tiến sĩ, chuyên khoa cấp II hưởng mức hỗ trợ 55 triệu đồng/người (riêng cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số hưởng 60 triệu đồng/người).

Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, mỗi cán bộ cần chủ động học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.