Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn cơ sở khu công nghiệp Long Bình An: Hướng mạnh về người lao động

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại Công ty Cổ phần giấy An Hòa.

Hội nghị tập huấn năm 2026 được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với mục tiêu then chốt: cập nhật, bổ sung kiến thức và chuẩn hóa phương pháp tổ chức thực hiện công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ mấu chốt tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Ban Công tác Công đoàn đã trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề mang tính ứng dụng cao. Thay vì dàn trải lý thuyết, các nội dung được thiết kế sát với đời sống lao động tại khu công nghiệp Long Bình An, tập trung vào các nhóm vấn đề cốt lõi: Chính sách, pháp luật và quan hệ lao động; Kỹ năng thương lượng, đối thoại; Công tác tổ chức, phong trào và Nghiệp vụ chuyên sâu như: Tăng cường hiệu quả công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm kỷ cương và sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Công đoàn.

Điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị lần này là phương pháp tập huấn mở, dành nhiều thời lượng để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận và làm rõ những vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp. Thông qua phân tích các tình huống thật - cách giải quyết thật, cán bộ công đoàn được củng cố kỹ năng vận dụng kiến thức linh hoạt vào công việc.

Thông qua đợt tập huấn sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chủ động, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động trong giai đoạn phát triển mới.