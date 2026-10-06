Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong giảm thiểu tảo hôn

Báo cáo viên thông tin các nội dung tại Hội nghị.

Hơn 70 đại biểu của 37 xã phía Bắc được báo cáo viên thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết; hướng dẫn tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân và các giải pháp can thiệp tại cơ sở.

Đồng thời, đại biểu được cập nhật một số nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình; định hướng triển khai hoạt động giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cơ sở; Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 10/9/2026 của UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tảo hôn trên địa bàn, giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu xã Phúc Lộc tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tế trong triển khai công tác tại cơ sở, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.