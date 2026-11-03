Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Pồn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ cơ sở phải đảm nhận thêm nhiệm vụ, phụ trách nhiều lĩnh vực hơn. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Pồn, chị Lù Thị Mai Sinh ngoài lĩnh vực lao động, việc làm, còn phụ trách người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới cùng các nhiệm vụ khác. Khối lượng công việc tăng đòi hỏi chị phải chủ động nghiên cứu, học tập để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Chị Sinh chia sẻ: Khối lượng công việc lớn, thuộc nhiều lĩnh vực, vì vậy tôi phải chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực được phân công.

Cùng với khuyến khích cán bộ chủ động học tập, nâng cao năng lực, xã Mường Pồn chú trọng bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn của từng người. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, cho biết: Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở trình độ chuyên môn, năng lực và sở trường của từng cán bộ, công chức. Qua thực tiễn công tác, lãnh đạo xã thường xuyên đánh giá, nắm bắt năng lực của mỗi người để bố trí công việc phù hợp, phát huy sở trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ tại Mường Pồn, đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính đều phải thích ứng với mô hình tổ chức mới. Đặc biệt, tại các bộ phận trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc nắm vững quy định pháp luật, thành thạo quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu quan trọng để bảo đảm công việc thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Là công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mường Thanh, chị Lê Thị Lụa cho biết, việc tự học, cập nhật kiến thức đã trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mỗi cán bộ. Chúng tôi luôn phải học tập, trau dồi kinh nghiệm và bám sát các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, của UBND tỉnh để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tinh thần chủ động học hỏi là yếu tố quan trọng giúp cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả năng lực của đội ngũ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần gắn với rà soát vị trí việc làm, đánh giá đúng năng lực, sở trường và phân công nhiệm vụ phù hợp với từng người.

Tại xã Tủa Chùa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Toàn xã hiện có 454 cán bộ công chức, viên chức. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ hiện có và khung biên chế được giao, xã đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước tinh gọn, đáp ứng yêu cầu công việc. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo hướng tập trung vào những lĩnh vực còn thiếu, còn yếu; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cán bộ tiếp cận nhanh chóng công việc.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.582 cán bộ, công chức khối chính quyền cấp xã, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương. Trước yêu cầu ngày càng cao khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng những lĩnh vực còn hạn chế và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm là yêu cầu cấp thiết. Xác định đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để bảo đảm hoạt động của chính quyền cấp xã thông suốt, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đó, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí, điều động, thuyên chuyển phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cơ sở, hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với những giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Điện Biên đang từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp và đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.