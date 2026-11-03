Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 3 đến 5-11), các đại biểu được truyền đạt kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng; đồng thời nắm vững quy trình ứng phó, xử lý ban đầu khi phát hiện nguy cơ hoặc vụ việc có dấu hiệu xâm hại trực tuyến. Qua đó, góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an cơ sở, nhà trường và gia đình trong công tác bảo vệ học sinh trên môi trường số.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và lực lượng Công an cơ sở. Chiến dịch hướng tới mục tiêu lan tỏa sâu rộng tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và đồng hành của toàn xã hội; tạo dựng "điểm tựa" tin cậy để lắng nghe, sẻ chia và bảo vệ kịp thời thế hệ trẻ trước các nguy cơ tiêu cực trên môi trường số. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đảm bảo mọi trẻ em, thanh thiếu niên đều được bảo vệ và không ai phải đối mặt với tổn thương một mình.