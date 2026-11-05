Nâng cao năng lực cán bộ chủ trì từ hội thi

Hội thi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện cán bộ của Tổng cục HC-KT. Để đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ chủ trì đơn vị cơ sở, ban tổ chức xây dựng các nội dung thi gồm: Trắc nghiệm trên máy vi tính; xử lý tình huống của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), bí thư đảng ủy; viết bài thu hoạch; điều lệnh đội ngũ cá nhân, chào cờ, duyệt đội ngũ; thông báo chính trị, thời sự và thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Cán bộ dự thi nội dung điều lệnh đội ngũ cá nhân.

Nội dung thi đặt ra yêu cầu đối với cán bộ cả về tư duy, kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành, từ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ đến vận dụng vào giải quyết công việc. Trên từng cương vị, cán bộ dự thi phải thể hiện năng lực đánh giá tình hình, xác định chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện. Đây cũng là những yêu cầu thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị.

Theo dõi hội thi, chúng tôi nhận thấy các cán bộ đã nghiên cứu, chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm trong từng nội dung. Các bài thu hoạch cho thấy sự quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục HC-KT; tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhiều bài làm rõ mối quan hệ giữa giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ đã cụ thể hóa nội dung các chỉ thị thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đơn vị. Giá trị của bài thu hoạch không chỉ ở việc trình bày đầy đủ kiến thức mà còn ở khả năng nhận diện vấn đề, lựa chọn biện pháp giải quyết sát thực tế. Qua đó, cán bộ có dịp nhìn lại công việc, rà soát cách làm để tiếp tục điều chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ở nội dung thông báo chính trị, thời sự, nhiều đồng chí chuẩn bị công phu, lựa chọn thông tin chính xác, làm rõ bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa và tác động của vấn đề. Thông tin được gắn với phân tích, đánh giá, định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động. Khả năng chọn lọc dẫn chứng, liên hệ thực tiễn, giải đáp những vấn đề cán bộ, chiến sĩ quan tâm cùng phương pháp trình bày khoa học, tác phong chuẩn mực, ngôn ngữ rõ ràng đã tạo sức thuyết phục cho phần thi.

Với cán bộ chủ trì, thông báo chính trị, thời sự còn là dịp thể hiện khả năng nắm bắt tư tưởng, lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với bộ đội. Cùng một vấn đề, cách đặt câu hỏi, phân tích và liên hệ với nhiệm vụ đơn vị có ý nghĩa thiết thực, giúp người nghe hiểu đúng, xác định rõ trách nhiệm. Bởi vậy, phần thi này cũng gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng ở cơ sở.

Qua theo dõi, chấm thi thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, nhiều thành viên ban giám khảo nhận định: Cán bộ chuẩn bị tương đối tốt văn kiện, đầu bài phục vụ thi; nắm chắc các bước chuyển trạng thái SSCĐ, thể hiện phương pháp, tác phong phù hợp với chức trách. Việc đánh giá tình hình, xác định nhiệm vụ, phân công, giao nhiệm vụ được thực hiện khá tốt. Trên cương vị chính ủy (chính trị viên), bí thư đảng ủy, cán bộ chú trọng chuẩn bị dự thảo nghị quyết lãnh đạo, gợi ý thảo luận và điều hành hội nghị.

Đánh giá kết quả hội thi, Đại tá Phạm Hồng Thái, Phó tham mưu trưởng Tổng cục HC-KT, Trưởng ban giám khảo, khẳng định: Cán bộ dự thi nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác, thể hiện trình độ chuyên môn và tư duy sáng tạo. Trong xử lý tình huống, nhiều đồng chí thể hiện sự quyết đoán, nắm chắc quan điểm, nguyên tắc, quy trình; biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả hội thi ghi nhận quá trình tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ chủ trì đơn vị cơ sở trong Tổng cục HC-KT. Qua từng phần thi, cán bộ có thêm điều kiện học hỏi kinh nghiệm, đối chiếu với yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ để nhận rõ điểm mạnh, những mặt cần tiếp tục bồi dưỡng. Đưa những kiến thức, kinh nghiệm ấy vào công việc hằng ngày, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính là cách phát huy thiết thực kết quả hội thi, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.