Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Quang cảnh lễ khai giảng - Ảnh: N.M

Đây là lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 (lớp thứ hai). Trong thời gian một tuần, các học viên được truyền đạt 8 chuyên đề xây dựng theo khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và gắn với yêu cầu cụ thể của tỉnh.

Các chuyên đề có tính hệ thống, bao quát toàn diện những lĩnh vực mà người đứng đầu cấp xã phải trực tiếp lãnh đạo. Đây là những nội dung vừa có ý nghĩa nền tảng về lý luận, vừa có giá trị thực tiễn trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, tư duy và tầm nhìn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt cơ sở trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: N.M

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định vai trò “rường cột” của cấp xã trong bộ máy và quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo thống kê, hiện cấp xã đang trực tiếp gánh vác hơn 1.000 nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Áp lực đó đòi hỏi người đứng đầu cấp cơ sở tuyệt đối không thể duy trì tư duy quản lý cũ, lối mòn hành chính thụ động, chờ đợi cấp trên “cầm tay chỉ việc”. Cán bộ lãnh đạo cấp xã hôm nay phải hội đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy quản trị hiện đại, đạo đức trong sáng, tác phong quần chúng sâu sát, am hiểu pháp luật và có năng lực phân định thực thi quyết liệt, hiệu quả.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: N.M

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, lớp học không đơn thuần là nhiệm vụ đào tạo thường niên hay để chuẩn hóa chức danh, hồ sơ cán bộ theo tinh thần Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã và Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị xuất phát trực tiếp từ đòi hỏi thực tiễn sinh động của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: N.M

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả thực chất, có chiều sâu và tạo chuyển biến rõ nét, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là các học viên phải ra sức học tập, rèn luyện, nêu gương từ những việc cụ thể, phát huy vai trò chủ thể, biến lớp bồi dưỡng thành diễn đàn tháo gỡ những "điểm nghẽn", khó khăn, vướng mắc hiện nay ở cơ sở.

Đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: N.M

Đối với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp truyền đạt, cập nhật kiến thức mới và gắn lý luận với thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quyết sách lớn của tỉnh, cần phát huy thế mạnh đó để bài giảng sát với yêu cầu công tác ở cơ sở.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng - Ảnh: N.M

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp chặt chẽ, xây dựng lớp học thành môi trường sư phạm mẫu mực về văn hóa trường Đảng, đạo đức công vụ và kỷ luật của Đảng; đồng thời xác định đây là mô hình điểm để tổng kết, rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn tỉnh trong giai đoạn mới.