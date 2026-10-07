Nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

Ngày 7-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an) tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an chủ biên.

Quang cảnh lễ giới thiệu cuốn sách. Ảnh: Minh Hải

Đây là hoạt động hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Công an nhân dân (10-10), nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược được ví như “vàng đen” của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI. Loại dữ liệu này không chỉ định hình hành vi của người dùng và định hướng chính sách, mà còn tác động trực tiếp đến các lựa chọn cá nhân. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.

Cuốn sách về dữ liệu cá nhân trên không gian mạng của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Minh Hải

Tại Việt Nam, cùng với việc triển khai Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) đã xác lập cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công nghệ và ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trên không gian số.

Trong thực tiễn, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Chỉ từ những thao tác đơn giản hằng ngày như nhấp chuột, chia sẻ bài viết, tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ trực tuyến và thực hiện giao dịch trên môi trường số, người dùng đều có nguy cơ mất quyền kiểm soát thông tin, đe dọa trực tiếp đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính cá nhân.

Ban tổ chức trao tặng sách cho đại diện các cơ quan trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự. Ảnh: Minh Hải

Ban tổ chức trao tặng sách cho đại diện các cơ quan trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự. Ảnh: Minh Hải

Cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” gồm 3 chương, tập trung làm rõ nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân; tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân; những vấn đề đặt ra và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định, bằng cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách. Ảnh: Minh Hải

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là “lá chắn” giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Với giá trị nội dung khoa học và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập.