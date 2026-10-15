Nâng cao năng lực bảo quản vắc xin chuẩn GSP cho 40 trạm y tế

Tiêm phòng cho người dân tại CDC Huế

Các học viên được hướng dẫn những yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn GSP đối với kho bảo quản vắc xin; nguyên tắc bảo quản, theo dõi nhiệt độ, giao nhận và sắp xếp vắc xin. Các nội dung về nhận biết dấu hiệu bất thường liên quan đến nhiệt độ, chỉ thị lọ vắc xin VVM và các thiết bị theo dõi nhiệt độ như FridgeTag, LogTag, FreezeTag cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, cán bộ y tế được hướng dẫn rà soát các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị, quy trình và hồ sơ cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn GSP tại trạm y tế.

Theo quyết định của UBND thành phố, từ ngày 1/10/2026, các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội cùng đội ngũ viên chức từ các Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế được điều chuyển về các Trạm y tế thuộc UBND cấp xã.

Sự thay đổi mô hình quản lý đòi hỏi CDC thành phố phải lập kế hoạch cụ thể để trực tiếp cấp phát, phân bổ, điều chuyển vắc xin cũng như quản lý thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tiêm chủng mở rộng cho 40 trạm y tế trên địa bàn theo quy định. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn các Trạm y tế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ GSP ( t hực hành tốt bảo quản thuốc) là nhiệm vụ cấp thiết nhằm đảm bảo chất lượng vắc xin từ khâu tiếp nhận đến khi sử dụng.