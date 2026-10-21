Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng tại Đà Nẵng

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng, nhấn mạnhbảo đảm an ninh mạng là công việc phải được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách, cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và từng cán bộ sử dụng.

Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình phù hợp và con người có ý thức, có kỹ năng, có trách nhiệm. Mỗi cán bộ thực hiện đúng quy định, mỗi đơn vị xử lý kịp thời là một mắt xích góp phần bảo vệ sự vận hành thông suốt cho hệ thống thông tin của thành phố.

Ông Hồ Quang Bửu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình; chú trọng các nội dung về trách nhiệm bảo vệ hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa và xử lý vi phạm, phối hợp ứng phó sự cố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Hồ Quang Bửu lưu ý báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới của các quy định pháp luật; chú trọng phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nội dung tập huấn cần gắn với các tình huống thực tiễn, chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý, những khó khăn, vướng mắc thường gặp và hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai sau hội nghị, bảo đảm các quy định pháp luật được hiểu đúng, áp dụng thống nhất và thực hiện hiệu quả.

Đối với hoạt động diễn tập an ninh mạng, ông Hồ Quang Bửu đề nghị Ban tổ chức, lực lượng chuyên trách và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện đúng kịch bản, mục tiêu, yêu cầu và phương án đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn, đúng phạm vi không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống thông tin, cơ quan, đơn vị.

Quá trình diễn tập cần đề cao tính thực tế, khả năng phối hợp và năng lực xử lý tình huống của các lực lượng. Qua đó, đánh giá khả năng phát hiện, tiếp cận thông tin cảnh báo, tổ chức chỉ huy, điều phối lực lượng, khắc phục sự cố.

Hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và SIM điện thoại không chính chủ các đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đường dây vận hành cho thuê tài khoản mạng xã hội do Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa trong năm 2025. (Ảnh: Công an cung cấp)

Về tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, các thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, lãnh đạo thành phố đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp bảo đảm an ninh mạng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố.

Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp cận công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm, kết nối hợp tác trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21-22/10, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bảo đảm an ninh mạng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động nhận diện, ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng phức tạp; đồng thời quán triệt các quy định mới của Chính phủ và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố.

Đại tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo viên Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt chuyên đề “Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 2026 và các Nghị định số: 327/2026/NĐ-CP, 328/2026/NĐ-CP, 329/2026/NĐ-CP, 330/2026/NĐ-CP, 333/2026/NĐ-CP của Chính phủ”; chuyên đề “Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 331/2026/NĐ-CP, 332/2026/NĐ-CP Quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng”. Đồng thời tham gia Diễn tập bảo đảm an ninh mạng thành phố năm 2026.