Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Đà Nẵng

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu; Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo các sở ngành, đại diện các địa phương trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng là công việc phải được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách, cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và từng cán bộ sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị

Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình phù hợp và con người có ý thức, có kỹ năng, có trách nhiệm. Mỗi cán bộ thực hiện đúng quy định, mỗi đơn vị xử lý kịp thời là một mắt xích góp phần bảo đảm sự vận hành thông suốt cho hệ thống thông tin của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình; chú trọng các nội dung về trách nhiệm bảo vệ hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa và xử lý vi phạm, phối hợp ứng phó sự cố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đại tá Trần Minh Nguyên nhấn mạnh, hội nghị nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động nhận diện, ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng phức tạp; đồng thời quán triệt các quy định mới của Chính phủ và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố

Nội dung tập huấn cần gắn với các tình huống thực tiễn, chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý, những khó khăn, vướng mắc thường gặp và hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai sau hội nghị, bảo đảm các quy định pháp luật được hiểu đúng, áp dụng thống nhất và thực hiện hiệu quả.

Đối với hoạt động diễn tập an ninh mạng, ông Hồ Quang Bửu đề nghị lực lượng Công an và đại diện các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện đúng kịch bản, mục tiêu, yêu cầu và phương án đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn, đúng phạm vi không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống thông tin, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các sở ngành, đại diện các địa phương trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị

Quá trình diễn tập cần đề cao tính thực tế, khả năng phối hợp và năng lực xử lý tình huống của các lực lượng. Qua đó, đánh giá khả năng phát hiện, tiếp cận thông tin cảnh báo, tổ chức chỉ huy, điều phối lực lượng, khắc phục sự cố.

Đại tá Lê Cao Tâm - Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phổ biến chuyên đề liên quan đến Luật An ninh mạng 2026

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động nhận diện, ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng phức tạp; đồng thời quán triệt các quy định mới của Chính phủ và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố.

Đại biểu dự hội nghị tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, các thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo viên Công an TP Đà Nẵng quán triệt chuyên đề “Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 2026 và các Nghị định số: 327/2026/NĐ-CP, 328/2026/NĐ-CP, 329/2026/NĐ-CP, 330/2026/NĐ-CP, 333/2026/NĐ-CP của Chính phủ”; chuyên đề “Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 331/2026/NĐ-CP, 332/2026/NĐ-CP Quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng”. Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ tham gia diễn tập bảo đảm an ninh mạng thành phố năm 2026.

Đông A