Nâng cao kỹ thuật bảo mật dữ liệu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

Dự hội thảo có Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh 86; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân…

Các đại biểu bấm nút khai trương các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Quốc phòng năm 2026.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận và tham gia phiên tọa đàm về quản trị, bảo vệ dữ liệu, tập trung vào phân loại dữ liệu, xác định mức độ quan trọng, quản lý quyền truy cập, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Các ý kiến làm rõ yêu cầu hài hòa giữa chia sẻ, khai thác dữ liệu với bảo đảm an toàn, bảo mật; chuyển từ bảo vệ dữ liệu theo từng hệ thống sang quản trị, bảo vệ dữ liệu trong toàn bộ vòng đời.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 chủ trì hội thảo.

Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý, đơn vị chuyên trách và doanh nghiệp công nghệ, hội thảo là diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên sâu, góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh dữ liệu, bảo mật dữ liệu và an ninh mạng, tạo nền tảng an toàn, tin cậy cho quá trình chuyển đổi số.

Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng nhấn mạnh, một trong những thông điệp quan trọng là: An ninh, an toàn không phải là điều kiện đứng ngoài chuyển đổi số mà phải trở thành một bộ phận cấu thành quá trình chuyển đổi số; dữ liệu chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được quản trị, khai thác và bảo vệ phù hợp.

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số định hướng trọng tâm: Hoàn thiện mô hình quản trị dữ liệu; xây dựng các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ khi thiết kế hệ thống; hoàn thiện cơ chế phân loại, phân quyền và chia sẻ dữ liệu; tăng cường năng lực giám sát và ứng phó sự cố; nghiên cứu các mô hình bảo vệ phù hợp với hạ tầng số mới; đồng thời chủ động chuẩn bị các yêu cầu về an ninh dữ liệu và an ninh mạng trong quá trình phát triển, ứng dụng AI.

Các đại biểu tham gia phiên tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp những vấn đề thực tiễn, những khó khăn, bất cập và đề xuất được nêu tại hội thảo để nghiên cứu, tham mưu các giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức và công nghệ trong thời gian tới.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ tư lệnh 86, một số hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10-10-2026) đã được tổ chức, như: Khai trương các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung; trình chiếu video clip giới thiệu các phần mềm, nền tảng số dùng chung mới triển khai...