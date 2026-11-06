Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống

Học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường thực hành thu lượm dấu vết hình sự tại một lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an thành phố tổ chức. Ảnh: CTV

Từ khám nghiệm hiện trường, điều tra các vụ cháy, nổ đến đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi lực lượng công an phải thường xuyên cập nhật kiến thức, làm chủ phương tiện, công nghệ và nâng cao khả năng xử lý tình huống.

Ðòi hỏi từ thực tiễn công tác

Theo Công an thành phố, qua thực tế công tác cho thấy, yêu cầu về trình độ nghiệp vụ đối với CBCS ngày càng cao. Đặc biệt, khi lực lượng công an cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn để chủ động tiếp nhận, xử lý vụ việc ngay từ ban đầu càng trở nên cần thiết.

Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ yêu cầu đó là công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường - khâu quan trọng trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc. Nếu hiện trường không được bảo vệ tốt, dấu vết không được thu thập, bảo quản đúng quy trình, những chứng cứ quan trọng có thể bị mất hoặc không còn giá trị phục vụ điều tra.

Như vụ phát hiện một người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu vực vườn tràm thuộc ấp Xuân Hưng 3, xã Xuân Hòa, tháng 5-2026, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó bước đầu nhận định nạn nhân không có tác động ngoại lực, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Kết quả này không chỉ phục vụ công tác điều tra mà còn góp phần xác định tính khách quan của vụ việc.

Hay trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong tại xã Bình Minh vào tháng 9-2026. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đã giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định đối tượng gây án, củng cố căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Những vụ án như vậy cho thấy, bên cạnh hoạt động điều tra, truy bắt đối tượng, thì công tác phối hợp giữa các lực lượng điều tra có vai trò rất quan trọng.

Trên lĩnh vực tội phạm không gian mạng, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin khiến tội phạm trên không gian mạng ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Thực tế đó đòi hỏi trình độ, kỹ năng tiếp cận thông tin, công nghệ của mỗi CBCS. Trong chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia, được Công an Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xác lập vào tháng 12-2025, các CBCS phải thu thập nhiều chứng cứ trên không gian mạng để xác định thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Thời gian qua, Công an thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn trên các lĩnh vực, từ kỹ thuật hình sự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến quản lý hành chính về trật tự xã hội, ứng dụng công nghệ và bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Ngày 2-11, Công an thành phố tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành, khai thác hệ thống Trung tâm Điều hành tác chiến quản lý ANTT cho CBCS. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Các đơn vị, địa phương xác định việc khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Trung tâm Điều hành tác chiến là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức công tác, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. CBCS phải nghiêm túc tiếp thu nội dung tập huấn, chủ động nghiên cứu, làm chủ trang thiết bị, phần mềm, bảo đảm khai thác dữ liệu đồng bộ, chính xác và tuân thủ quy định.

Cũng trong ngày 2-11, Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh năm 2026 với gần 700 học viên tham dự. Chương trình tập trung vào 7 chuyên đề, trong đó có công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, nghiệp vụ cơ bản và quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo về ANTT.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu đầy đủ kiến thức; đồng thời vận dụng linh hoạt những kỹ năng đã học vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa bàn. Qua đó góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng xử lý các tình huống phát sinh.

Tại buổi tập huấn nghiệp vụ bảo vệ và khám nghiệm hiện trường cho CBCS công an 95 xã, phường giữa tháng 5-2026, Đại tá NGUYỄN PHƯỚC NHÀNH, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố cho rằng: Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra tại cơ sở nhằm bảo đảm công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường được thực hiện đúng quy định, tăng cường phối hợp giữa công an cấp xã với lực lượng kỹ thuật hình sự.

Trước đó, giữa tháng 5-2026, Công an thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ và khám nghiệm hiện trường cho gần 200 CBCS công an 95 xã, phường. Nội dung tập huấn tập trung vào quy định pháp luật, phương pháp phát hiện, thu thập, nhận diện và bảo quản dấu vết cơ học, sinh học, ADN, dữ liệu điện tử và dấu vết trong các vụ việc liên quan đến ma túy. CBCS còn được thực hành quy trình khám nghiệm, kỹ năng ghi nhận, thu thập và bảo quản chứng cứ phục vụ điều tra.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ không chỉ giúp CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn hạn chế sai sót trong quá trình xử lý vụ việc, bảo đảm hoạt động điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.